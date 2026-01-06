A- A+

CORRIDA Corrida do Hospital das Clínicas abre inscrições para segunda edição; saiba como fazer Evento esportivo será realizado no dia 12 de abril deste ano, a partir das 6h

A 2ª Corrida do Hospital das Clínicas (HC) - Saúde em Cada Passo será realizada em 12 de abril, um domingo, com largada em frente ao estacionamento do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A prova terá início às 6h e conta com modalidades de 5 km e 10 km, com uma novidade: a caminhada de 3 km. A concentração será a partir das 5h.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas neste link.

A corrida também faz parte da programação comemorativa do Dia Mundial da Saúde e sucede o 3º Congresso de Inovação em Saúde do HC-UFPE (ConSAÚDE), que ocorrerá de 9 a 11 de abril.

Organizado pelo Instituto Farol de Ciência e Inovação, o evento contará com premiação para os três primeiros colocados nas categorias masculino e feminino, além de oferecer 50% de desconto na inscrição para idosos, pessoas com deficiência, estudantes e doadores regulares de sangue ou medula óssea.

O segundo lote vai até 10 de fevereiro para o público geral ao preço de R$ 119,90. O terceiro vai até 11 de março e custará R$ 129,90. Vale lembrar que as inscrições se encerram quando as vagas forem preenchidas.

“A expectativa para esta segunda edição está ainda maior. Além de aprimorar a organização e a experiência dos participantes, nosso principal objetivo é conscientizar sobre a importância da atividade física como um fator essencial para a saúde e o bem-estar, estimulando hábitos mais ativos na comunidade”, comentou a chefe da Unidade de Gestão de Pós-Graduação e uma das organizadoras da ação, Isabella Valois.

A iniciativa tem como objetivo promover a saúde, a inclusão e a qualidade de vida por meio da prática esportiva. Foto: Unidade de Comunicação Regional 07 - HC-UFPE / Divulgação

