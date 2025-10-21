A- A+

Corrida Corrida Multicultural de Jaboatão reúne atletas para celebrar o esporte em 15 de novembro Prova ocorre no bairro de Cavaleiro, na cidade da Região Metropolitana do Recife, com percursos de 4 km e 8 km

O município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), vai receber a Corrida Multicultural de Jaboatão - Circuito Cavaleiro no dia 15 de novembro.

Com largada prevista para às 7h, na Praça Murilo Braga, no bairro de Cavaleiro, a corrida reunirá atletas profissionais e amadores em uma experiência voltada à promoção da saúde, da inclusão e do esporte.

Promovida pelo Instituto Joana Marques, em parceria com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, a prova terá percursos de 4 km e 8 km nas categorias masculino e feminino.

Poderm participar corredores a partir dos 16 anos, que terão o tempo máximo de 60 minutos para concluir o trajeto de 4 km e 1h30 para finalizar o percurso de 8 km.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site Bora Correr. Todos os inscritos receberão um kit do atleta, composto por camisa UV, ecobag, boné, número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação.

As vagas são limitadas e serão encerradas assim que o número máximo de participantes for atingido.

A corrida contará ainda com apoio médico, postos de hidratação, guarda-volumes e estrutura de segurança em todo o percurso. Além disso, uma atração especial será anunciada em breve para animar o circuito.

Serviço - Corrida Multicultural de Jaboatão - Circuito Cavaleiro 2025

Data: 15 de novembro de 2025

Horário: Largada às 7h

Local: Praça Murilo Braga - Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes (PE)

Percursos: 4 km e 8 km

Inscrições: Gratuitas, no site Bora Correr

