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Corrida de Rua Corrida Nacional do SESI reunirá 5 mil corredores no Bairro do Recife no do Dia do Trabalhador O evento terá largada no Forte do Brum, a partir das 5h45

A 2ª edição da Corrida Nacional do SESI, em celebração ao feriado do Dia do Trabalhador, ocorre nesta sexta-feira, 1º de maio.

Com as inscrições esgotadas, a corrida reunirá cerca de 5 mil participantes, entre atletas e amadores, que caminharão 3km ou correrão percursos de 5km e 10km, com largada do Forte do Brum, no Bairro do Recife, a partir das 5h45.

Ao todo, a prova contará com percursos de 5km e 10km (masculino e feminino) nas seguintes categorias: PCD, Trabalhadores da Indústria e Público Geral.

O evento é organizado pelo Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da atividade física, além da promoção a qualidade de vida e o bem-estar.



O evento distribui R$ 14 mil em premiações para os mais bem colocados em determinadas categorias. Será possível doar alimentos não perecíveis para apoiar entidades sociais.

Os três primeiros colocados da prova de 10km (masculino e feminino) das categorias “Trabalhador da Indústria” e “Público Geral” receberão premiação em dinheiro e troféu.

Já os mais bem colocados, feminino e masculino, das modalidades de 5km e 10km das outras categorias ganharão troféus. Para contemplar os participantes, todos os corredores receberão medalhas.

Veja os percursos:

Caminhada - 3km - Largada do Forte do Brum, segue para rua Cais do Apolo, cruza a ponte Buarque de Macedo e Maurício de Nassau, segue Paço de Alfândega, Avenida Alfredo Lisboa, Marco Zero e chegada no Terminal Marítimo.

Corrida - 5km - Largada do Forte do Brum, Ponte Limoeiro, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Praça da República, Avenida Martins de Barros, Cais de Santa Rita, retorno em frente ao Novotel e segue para ponte giratória, Av. Alfredo Lisboa, Marco Zero, chegada no Terminal Marítimo.

Corrida - 10km - Largada do Forte do Brum, Ponte Limoeiro, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Praça da República, Avenida Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Ponte do Forte de Cinco Pontas, Av. Eng . José Estelita, Av. Saturnino de Brito e retorno pela rua Capitão Temudo, Av. Eng. José Estelita, Ponte Forte de Cinco Pontas, Cais de Santa Rita, Ponte Giratória, Av. Alfredo Lisboa , Marco Zero e chegada no Terminal Marítimo.

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