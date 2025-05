A- A+

1ª Corrida Nacional do SESI reúne mais de 5 mil corredores no Bairro do Recife O evento tem como objetivo conscientizar sobre a importância da atividade física e promover a qualidade de vida e o bem-estar da população

Para celebrar o Dia do Trabalhador, neste 1º de Maio, mais de cinco mil pessoas, entre atletas e amadores, se reuniram no Bairro do Recife para a 1ª Corrida Nacional do SESI, que aconteceu simultaneamente em outros 21 estados.





O evento contou com provas de 5km e 10km, com largada a partir do Forte do Brum em dois momentos: primeiro, para o público PCD (Pessoa com Deficiência) e, em seguida, para o restante das categorias. O evento tem como objetivo conscientizar sobre a importância da atividade física e promover a qualidade de vida e o bem-estar da população.

Este ano, o grande campeão da prova de 10km da categoria “Público Geral” foi Michael Gabriel da Silva, enquanto, entre as mulheres, o pódio foi para Joyce Lins Lima. Já o 1º lugar masculino da categoria “Trabalhador da Indústria” nos 10km ficou com Ednário Antonio da Silva (Grupo Moura), e a campeã desta categoria foi Elis Sandra Nunes (Petribu). O evento distribuiu R$ 14 mil em premiações para os mais bem colocados nas categorias de 10km.

Coincidentemente, a 1ª edição da Corrida Nacional do SESI também marcou a estreia de Alexandre Virgínio, de 55 anos, em uma corrida oficial. Funcionário da Alpek Polyester, fabricante de produtos químicos em Pernambuco, ele se motivou a participar do evento a partir da criação do grupo de corrida “Papa Léguas” dentro da empresa.

“Tudo começou quando o pessoal do trabalho se empolgou e criou um grupo imenso. Agora, estamos sempre nos movimentando. É uma iniciativa que trouxe mais saúde, união e disposição para nós. Essa é apenas a minha primeira corrida das muitas que virão”, destacou Alexandre.

Além da premiação, a 1ª Corrida Nacional do SESI também promoveu a responsabilidade socioambiental, pois as mais de cinco toneladas de alimentos arrecadados serão doadas para 11 instituições do Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes. Além disso, todos os resíduos recicláveis do evento serão destinados à Cooperativa dos Catadores (Coopmetral), que fica no bairro de Peixinhos, em Olinda.

Superintendente do SESI-PE, Claudia Cartaxo enfatizou o impacto social da iniciativa. “Mais do que um evento esportivo, o evento representa o engajamento da instituição com a qualidade de vida da população. É uma forma de incentivar hábitos saudáveis e construir, junto com a população, um futuro com mais saúde e bem-estar”, afirmou. A diretora de Saúde e Segurança da Indústria do SESI-PE, Fernanda Guerra, comemorou o poder que a corrida tem de unir diferentes públicos.



“Promover a saúde por meio da atividade física é uma das missões do SESI, e ver que essa corrida traz a oportunidade de integrar trabalhadores da indústria e a comunidade geral apenas fortalece o evento”, avaliou.

