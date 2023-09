Corrida Reluzir 21k marca prática esportiva em contato com a natureza; saiba como se inscrever

A- A+

A Corrida Reluzir 21k acontece neste sábado (30) com percursos de 5km, 10km ou 21km, todos por trilhas no coração da Mata do Pititil, em Aldeia, que faz parte da Reserva APA Aldeia Beberibe. Os participantes vão poder ter a prática esportiva em contato com a Mata Atlântica.

As inscrições estão abertas no site uptempo.com.br. A largada será na Estrada das Macaíbas, no quilômetro 10 da Estrada de Aldeia, às 7h. Este evento é voltado para toda a família, com muito forró pé de serra após a prova e participação de Dudu do Acordeon.

A entrega dos kits para os inscritos ocorrerá na quinta (28) e sexta-feira (29) na loja WK Sports, na Estrada do Encanamento, 149, Parnamirim, das 12h às 18h.

Nathália Jurema, administradora e cofundadora do Hospital Reluzir - organizadora da corrida-, explicou como será o contato dos atletas com a natureza durante a corrida.

"Em todos os percursos, os corredores terão a oportunidade de estar em contato com a natureza. Eles enfrentarão subidas, descidas, trechos de mata fechada e, em outros momentos, áreas abertas. O desafio é maior para aqueles que optarem por correr 10km ou 21km, incluindo a passagem pelas margens de um lago. O local é deslumbrante e proporciona uma experiência rica em contato com a fauna e flora nativas", disse.

A Corrida Reluzir 21k encerra a campanha Setembro Amarelo, dedicada à prevenção de doenças e transtornos mentais que podem levar ao suicídio.

"O contato com a natureza e a prática de esportes desempenham um papel fundamental no combate à depressão, ansiedade e outros transtornos que afetam a saúde mental. A Corrida Reluzir 21k é um convite à sociedade para abraçar a busca pela saúde mental", destaca Moab Jurema, diretor fundador do Hospital Reluzir, uma referência em Pernambuco no tratamento de doenças mentais e dependentes químicos.

Serviço:

Corrida Trail Run Reduzir 21k

Quando: 30 de setembro

Hora: 07h

Local: Estrada das Macaíbas, Aldeia

Inscrição: uptempo.com.br

