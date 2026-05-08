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Corrida Corrida RespirÁlis realiza segunda edição no dia 24 de maio Evento terá largada às 6h, no Paço Alfândega, no Bairro do Recife, com percursos de 3km, 5km e 10km

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A Rede Ális de Saúde promoverá, no dia 24 de maio, a segunda edição da Corrida RespirÁlis, com percursos de 3km, 5km e 10km. O evento terá largada às 6h, no Paço Alfândega, no Bairro do Recife.

“Esse é um evento que tem como objetivo promover a saúde. Teremos quatro mil participantes na prova, além de contar com a presença ilustre de Vanderlei Cordeiro de Lima, único atleta latino a ganhar a medalha Pierre de Coubertin do Comitê Olímpico Internacional (COI)”, apontou Waldemir Antunes, alergologista, CEO da Rede Ális e organizador do Circuito. O ex-nadador César Cielo, único brasileiro a ser campeão olímpico na natação, nos Jogos de Pequim 2008, na China, seguirá como embaixador da RespirÁlis

Na véspera da prova, a organização programou o evento RespirÁlis, no Novotel Recife, que terá participação de diversos profissionais de saúde, entre eles o nutricionista Daniel Cady.

Em conscientização ao Dia Nacional de Controle da Asma no Brasil, celebrado em 21 de junho, a Rede Ális de Saúde reforça o debate em torno da importância da atividade física para pessoas que convivem com a doença respiratória.



Tratamento

A asma é uma doença respiratória crônica caracterizada pela inflamação das vias aéreas, causando estreitamento dos brônquios e dificultando a passagem do ar. Ela pode ser causada tanto por fatores genéticos, alergias (poeira, ácaro), infecções, exposições em ambientes poluídos, clima frio ou mudança brusca de temperatura.

Alguns pacientes podem ser assintomáticos, enquanto outros podem apresentar tosse, chiado no peito, falta de ar e cansaço excessivo. O ideal é procurar um alergologista para fazer a chamada “prova de função pulmonar” para avaliar a função do tórax, além de exames físicos e testes de alergia.

O tratamento consiste na utilização de medicamentos (corticoides inalatórios, broncodilatadores, imunobiológicos), além de procurar ficar em ambientes limpos e arejados e fazer atividades físicas.

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