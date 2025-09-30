Ter, 30 de Setembro

Vida Saudável

Mata Norte: Corrida Saúde e Bem-Estar incentiva prática de esporte em Glória do Goitá

Evento será realizado no dia 26 de outubro, com concentração às 6h

Corrida Saúde e Bem-Estar movimenta a cidade de Glória do Goitá, na Mata Norte de PernambucoCorrida Saúde e Bem-Estar movimenta a cidade de Glória do Goitá, na Mata Norte de Pernambuco - Foto: Freepik

Os moradores do município de Glória do Goitá, na Mata Norte de Pernambuco, estão sendo convidados para ter uma vida mais saudável. No dia 26 de outubro, ocorre a Corrida Saúde e Bem-Estar, com concentração às 6h na Academia das Cidades, no Centro da cidade.

Com opções de caminhada (3 km) e corrida (5 km), o evento é promovido pela ONG Giral, que celebra 18 anos de criação e convida atletas, corredores amadores e a comunidade da cidade para uma manhã de esporte e confraternização.

As inscrições estão abertas até o dia 16 de outubro, no valor de R$ 40 e um 1 kg de alimento. Para participar, os interessados devem acessar o link

Os participantes podem escolhem entre os pelotões Kids, Atleta Amador e Melhor Idade, nas categorias Individual e Equipe.

A iniciativa garante medalha para todos os inscritos, além de café da manhã e pontos de hidratação durante o percurso.

SERVIÇO:
Corrida Saúde e Bem-Estar 

Data: 26 de outubro de 2025
Horário: Concentração às 6h
Local: Academia das Cidades - Glória do Goitá (R. Santos Paes, 348-728 - Centro, Glória do Goitá - PE, 55620-000)
Inscrições: até 16/10 pelo link
Valor: R$ 40,00 + 1 kg de alimento

