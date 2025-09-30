Mata Norte: Corrida Saúde e Bem-Estar incentiva prática de esporte em Glória do Goitá
Evento será realizado no dia 26 de outubro, com concentração às 6h
Os moradores do município de Glória do Goitá, na Mata Norte de Pernambuco, estão sendo convidados para ter uma vida mais saudável. No dia 26 de outubro, ocorre a Corrida Saúde e Bem-Estar, com concentração às 6h na Academia das Cidades, no Centro da cidade.
Com opções de caminhada (3 km) e corrida (5 km), o evento é promovido pela ONG Giral, que celebra 18 anos de criação e convida atletas, corredores amadores e a comunidade da cidade para uma manhã de esporte e confraternização.
As inscrições estão abertas até o dia 16 de outubro, no valor de R$ 40 e um 1 kg de alimento. Para participar, os interessados devem acessar o link.
Os participantes podem escolhem entre os pelotões Kids, Atleta Amador e Melhor Idade, nas categorias Individual e Equipe.
A iniciativa garante medalha para todos os inscritos, além de café da manhã e pontos de hidratação durante o percurso.
SERVIÇO:
Corrida Saúde e Bem-Estar
Data: 26 de outubro de 2025
Horário: Concentração às 6h
Local: Academia das Cidades - Glória do Goitá (R. Santos Paes, 348-728 - Centro, Glória do Goitá - PE, 55620-000)
Inscrições: até 16/10 pelo link
Valor: R$ 40,00 + 1 kg de alimento