Corrida Sesi Corrida Sesi abre inscrições para sua 8ª edição; saiba como participar Realizada em 1º de Maio, no Dia do Trabalhador, a corrida terá percursos de 5 e 10 quilômetros e, este ano, contará com um time de embaixadores

Com o objetivo de difundir a prática de atividade física, estimular a qualidade de vida e bem-estar da comunidade em geral por meio de corrida de rua, o Sesi-PE realiza a 8ª edição da Corrida Sesi no dia 1º de maio. O evento deve reunir cerca de 2.500 participantes, entre atletas e amadores, que enfrentarão os percursos de 5km e 10km, com largada no Forte do Brum, no Bairro do Recife, a partir das 6h30.

As inscrições para a corrida vão até o dia 23 de abril e podem ser realizadas pelo site, com valores que vão de R$ 55 a R$ 120, incluindo as inscrições sociais, que custarão R$ 90. O evento distribuirá R$ 14 mil em premiações para os mais bem colocados em determinadas categorias.

A corrida trará novidades ao montar um time de embaixadores, com o objetivo de promover a inclusão, a diversidade e a visibilidade. Entre as diferentes categorias estão: 60+, com um representante com mais de 60 anos, Pessoa com Deficiência (PCD), Público Geral e Trabalhador da Indústria. O objetivo é que as pessoas dessas categorias se sintam representadas na competição, além de ter uma história relacionada com corrida de rua, seja de superação, de mudança de comportamento ou de vida.

“Nós somos o Serviço Social da Indústria, então essa iniciativa reafirma o nosso compromisso com a sociedade em ter o cuidado de olhar para a saúde das pessoas por meio da corrida, mas também a preocupação com a vida delas em geral”, afirmou a diretora de Saúde e Segurança do SESI-PE, Fernanda Guerra.

Ao todo, a Corrida Sesi contará com cinco categorias competidoras: “Público Geral”, “Trabalhador da Indústria”, “PCD – Cadeirante”, “PCD – Outras Deficiências” e “60+”. Os três primeiros colocados da prova de 10km (masculino e feminino) das categorias “Trabalhador da Indústria” e “Público Geral” receberão premiação em dinheiro e troféu. Já os mais bem colocados – feminino e masculino - das modalidades de 5km e 10km das outras categorias ganharão troféus. Para contemplar todos os participantes, entretanto, os corredores receberão medalhas e o Kit Finisher, com isotônico e barra de cereal.

O evento contará ainda com a Corrida Sesi Kids, voltada para crianças, que percorrerão uma curta distância e receberão uma medalha de participação. A inscrição é gratuita e pode ser realizada na hora mediante autorização dos responsáveis. O Sesi também disponibilizará o Espaço Kids, com atividades recreativas para crianças de até 10 anos de idade – que deverão estar acompanhadas de um adulto responsável. Também será oferecido o Espaço Sesi Bem-Estar, onde profissionais estarão disponíveis para fazer a “Quick Massage”, e um bicicletário, com capacidade máxima para 200 bicicletas.

PREMIAÇÃO – 10km

Categoria “Trabalhador da Indústria”

1º lugar Feminino e Masculino – R$ 2.500,00 (cada)

2º lugar Feminino e Masculino – R$ 1.250,00 (cada)

3º lugar Feminino e Masculino – R$ 750,00 (cada)

Categoria “Público Geral”

1º lugar Feminino e Masculino – R$ 1.250,00 (cada)

2º lugar Feminino e Masculino – R$ 750,00 (cada)

