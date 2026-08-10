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Corrida de Rua Corrida Solidária Duque de Caxias: inscrições da 48ª edição encerram nesta semana A tradicional corrida organizada pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE) ocorrerá no dia 23 de agosto; inscrições encerram neste domingo (16)

A 48ª Corrida Solidária Duque de Caxias 2026 está na semana final de inscrições.

O evento organizado pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE), que já faz parte do calendário de corridas na capital pernambucana, tem como prazo limite este domingo (16).

A corrida, com largada prevista para às 6h no Forte do Brum, tem percursos de 5 km e 10 km pelas principais áreas do Bairro do Recife.

O evento ocorrerá no dia 23 de agosto, como parte das comemorações do Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto.

A entrega dos kits para os participantes inscritos será nos dias 21 e 22 de agosto. A previsão é que seja no Forte do Brum, das 09:00h às 17:00h.

Solidariedade

A edição deste ano mantém o mote da solidariedade. Além do valor da inscrição, os participantes deverão contribuir com um quilo de alimento não perecível.

A expectativa é que a arrecadação passe das duas toneladas, que serão doadas para o programa SESC Mesa Brasil.

Premiação

A Corrida Duque oferecerá premiações de R$ 500,00 para o 3º colocado, R$ 700,00 para o 2º lugar e R$ 1.000,00 para o grande campeão da prova, tanto no masculino quanto no feminino.

Os três primeiros colocados também receberão uma diária em hotel na capital pernambucana.

As inscrições devem ser feitas por meio deste site com opção de valores promocionais de R$ 80,00.



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