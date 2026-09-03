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Esporte Corridas de rua dominam mercado esportivo no Brasil O Nordeste representa uma fatia importante do mercado com diferencial nos eventos

SÃO PAULO - Os eventos de corrida de rua dominam o mercado esportivo no Brasil e o Nordeste tem um potencial de inovação.

Esses cenários foram apresentados pelo CEO da Ticket Sports, Daniel Krutman, durante o TS Summit 2026, realizado no Memorial da América Latina.

Até abril de 2026, a plataforma identificou 3,4 milhões de pessoas que participaram de eventos esportivos, sendo 98% corredores.

No total, os números da Ticket Sports apontam que há 14,6 milhões de corredores no Brasil. Esse dado era de 9 milhões em 2022, ou seja, houve um aumento de 62,2% em quatro anos.

A TS Summit 2026 teve como um dos tópicos principais as corridas de rua - Foto: Ricardo Fantagussi/ Divulgação

O perfil do atleta também relatou que o número de mulheres voltou a superar o de homens em 2025. As corredoras representaram 52,4% nas inscrições de eventos.

“O número de corredores e eventos crescem todo ano. A gente já detectou mais de 14.500 eventos no Brasil em 2026 com 3,4 milhões de pessoas correndo. É um mercado que tem muito evento, mas tem muita gente para consumir”, disse Daniel que projetou o potencial de crescimento da área.

“A gente quer cada vez mais fomentar o esporte que é o mais democrático de todos que merece ter esses espaços de convivência”.

Potencial Nordeste

Em 2024 e 2025, a região Nordeste representou 22,3% e 15,2% dos atletas inscritos no dado geral, respectivamente.

Daniel Krutman reforça o potencial da região com o atrativo da força de eventos que unem o esporte e entretenimento.

CEO da Ticket Sports, Daniel Krutman, durante o TS Summit 2026 - Foto: Davi Arduino/Divulgação

“O Nordeste cresce mais do que o Brasil em termos de corrida. Uma adoção que a gente considera incrível. A região tem uma questão de combinar corrida com entretenimento, numa festa. Não é só o resultado e a perfomance. A corrida virando uma festa tem o Nordeste como pioneiro puxando esse trem para que cada vez mais gente ache que esses espaços são para elas”, avaliou.

O repórter viajou a convite da Ticket Sports

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