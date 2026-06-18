A- A+

Copa do Mundo Irmão de zagueiro cortado da Copa sofre concussão no treino e vira desfalque da Holanda Holandeses ainda fazem mais um treino em Kansas City antes de encarar os suecos

A bruxa anda solta na seleção holandesa para a família Timber. Depois de o lateral-direito titular Jurrier, do Arsenal, ser cortado da Copa do Mundo por lesão na virilha, agora é a vez do irmão, o volante Quinten se tornar desfalque para o técnico Ronaldo Koeman após uma concussão proveniente de um choque no treino desta quinta-feira

"Quinten Timber perderá o jogo de sábado da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Suécia. O meio-campista sofreu uma leve concussão hoje, quinta-feira, 18 de junho, durante uma colisão no treino. Cuide-se, Q!", revelou a seleção holandesa.

Diferentemente do irmão, intocável na lateral-direito também do Arsenal, Quinten iniciou a Copa do Mundo na reserva no empate por 2 a 2 diante do Japão, mas entrou no decorrer da estreia na vaga de Reijnders e poderia ganhar mais tempo contra os suecos.

A Holanda faz mais um treino em Kansas City antes de encarar os suecos em jogo no qual não podem perder de maneira alguma se quiser manter o sonho de terminar em primeiro da chave vivo.

Os comandados de Koeman largaram na competição com uma igualdade, enquanto os suecos golearam por 5 a 1 e, caso vençam novamente, já dariam gigante passo para a liderança da chave, sem possibilidade de serem alcançados pela favorita.

Veja também