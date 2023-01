A- A+

Cortejo Cortejo de Pelé arrasta multidão pelas ruas de Santos e passa na casa da mãe; veja fotos População de Santos teve última despedida com o Rei do futebol

Após a realização do velório que durou 24 horas na Vila Belmiro, o corpo de Pelé foi levado pelo Corpo de Bombeiros em cortejo pelas ruas de Santos, com destino à casa da sua mãe de cem anos, Dona Celeste.

O trajeto saiu da Vila Belmiro, passou pelo Canal 2, pela avenida da praia até o Canal 6, antes de chegar na casa de Dona Celeste.

No terraço da casa, estavam familiares de Pelé como sua irmã Maria Lúcia. Dona Celeste está acamada e não foi até o local. Até a manhã desta terça (03), a informação é de que a mãe do Rei sabia da morte do filho.

O corpo de Pelé passou em frente a casa dos seus familiares por volta das 12h20.

Após o cortejo, Pelé vai ser sepultado Memorial Necrópole Ecumênica, próximo à Vila, em cerimônia reservada para a família.

