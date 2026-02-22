A- A+

futebol Cortez lamenta eliminação, mas diz que "grandes coisas estão por vir" no Santa Treinador interino frisou que clube está em processo de reestruturação e elogiou o presidente Bruno Rodrigues

Antes do jogo da volta da semifinal do Campeonato Pernambucano, contra o Náutico, nos Aflitos, o técnico interino do Santa Cruz, Fábio Cortez, chegou a dizer que “colocaria o Tricolor na festa”, em alusão à confiança de chegar à final. A promessa não surtiu efeito e a equipe foi eliminada após derrota por 2x0 para o Timbu, nos Aflitos.





“Fizemos um excelente primeiro tempo, com um jogo igual entre as duas equipes, jogando ofensivamente, como nosso torcedor gosta de ver. No último lance do primeiro tempo, erramos. E eu disse a eles que quando se erra contra um time com a qualidade do nosso adversário, ele é assertivo”, iniciou.

“No segundo tempo, tivemos um pênalti a favor e, se a gente fizesse, ficaria 1x1 e estaríamos no jogo novamente. Perdemos e a equipe se abateu demais com esse pênalti perdido. Não conseguimos entrar no jogo. Fiz as substituições, mas eu não consegui repaginar a equipe, nem melhorar. O adversário cresceu e, diante dos acontecimentos, não deu. O sentimento é de frustração porque eu acreditava que dava. Agora é levantar a cabeça e focar na Copa do Brasil e Série C”, completou.

Cortez também explicou a opção pela entrada de Gabriel no gol, deixando Rokenedy no banco de reservas.

“Futebol é convicção, trabalho, dia a dia. Gabriel se mostrou um excelente goleiro. Geralmente, ele treina no time de baixo, contra a equipe principal, e vai muito bem. Já não era de hoje que ele merecia uma oportunidade. A decisão final é minha, mas existe um treinador de goleiros e conversamos sobre. Gabriel merecia isso. Sei que a torcida desconfiou, até podem ter falado que estaríamos queimando o jogador, mas jogador bom tem de colocar na arena. Ele mostrou que é um grande goleiro e temos também outras grandes opções. Gabriel vinha merecendo essa oportunidade”, apontou.

Mesmo frustrado pelo resultado, o interino projetou que o Santa Cruz terá “grandes coisas” pela frente.

“Precisamos reestruturar. O que posso falar é que sou muito feliz no Santa Cruz pelas pessoas que estão aqui. Temos um presidente (Bruno Rodrigues) que confiou no meu trabalho, me colocando em um momento delicado. Essa confiança não tem preço. Sabemos que tiveram alguns problemas financeiros, mas ele passa credibilidade e cumpre os acordos. Estou há 22 anos e, nas eliminações, algumas vezes as pessoas somem do vestiário. Mas ele estava lá, junto com o CEO. Não tenho dúvidas que vão colocar o clube no trilho novamente. Grandes coisas estão por vir”, declarou.

Veja também