Copa Africana de Nações Costa do Marfim bate Senegal nos pênaltis e vai às quartas da CAN Seleção de Mané deu adeus ao sonho do bicampeonato

A Costa do Marfim, que passou de forma dramática pela fase de grupos da Copa Africana de Nações (CAN), eliminou o atual campeão Senegal nos pênaltis (5x4 após empate em 1 a 1) nesta segunda-feira (29) e se classificou para as quartas de final do torneio.

Franck Kessié converteu a cobrança decisiva para os marfinenses, que tiveram 100% de aproveitamento, enquanto o terceiro batedor senegalês, Moussa Niakhaté, acertou a trave.

Kessié havia empatado o confronto nos últimos minutos do tempo normal (86') cobrando pênalti. Antes, no início da primeira etapa, Senegal tinha saído na frente com gol de Habib Diallo (4').

Após o empate persistir nos 30 minutos de prorrogação, a decisão para a vaga nas quartas de final foi para os pênaltis.

Anfitriã da CAN, a Costa do Marfim passou da fase de grupos como o pior dos terceiros colocados depois de duas derrotas e uma vitória, enquanto Senegal foi a única equipe que venceu todos os seus jogos.

Os 'Elefantes' agora aguardam o resultado do duelo entre Mali e Burkina Faso, que jogam nesta terça-feira, para conhecerem seu próximo adversário.

Mais cedo, Cabo Verde também avançou ao derrotar a Mauritânia por 1 a 0, com gol do capitão Ryan Mendes, de pênalti (88').

Os 'Tubarões Azuis', que fizeram grande campanha na fase de grupos (duas vitórias e um empate), vão enfrentar o vencedor do confronto entre Marrocos e África do Sul, que também entram em campo na terça.

"Temos o nosso objetivo desde o primeiro dia, que é chegar às semifinais. Estamos a apenas um passo e continuaremos a avançar, mantendo a humildade e o respeito pelos nossos adversários. Nós acreditamos", declarou o técnico da seleção de Cabo Verde, Bubista.

-- Jogos das oitavas de final da Copa Africana de nações

. Sábado, 27 de janeiro:

Angola 3x0 Namíbia

Nigéria 2x0 Camarões

. Domingo, 28 de janeiro:

Guiné Equatorial 0x1 Guiné

Egito (7) 1x1 (8) RD Congo

. Segunda-feira, 29 de janeiro:

Cabo Verde 1x0 Mauritânia

Senegal (4) 1x1 (5) Costa do Marfim

. Terça-feira, 30 de janeiro:

(14h00) Mali x Burkina Faso

(17h00) Marrocos x África do Sul

