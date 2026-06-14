Costa do Marfim marca no final, vence e encerra invencibilidade do Equador
Africanos derrotaram os sul-americanos por 1x0, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelo Grupo E da Copa do Mundo
A Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0 no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, neste domingo, em duelo válido pelo grupo E da Copa do Mundo de 2026. O gol da vitória foi marcado por Dialló, aos 44 minutos do segundo tempo
Muitas chances foram criadas pelos equatorianos, inclusive Enner Valencia - ex-Internacional - perdeu uma incrível ainda no começo do jogo, mas eles foram incapazes de acertar a pontaria.
O resultado encerra a impressionante série invicta do Equador, que entrou em campo com 8 vitórias e 11 empates nos últimos 19 jogos. A última derrota havia sido ainda em 2024, nas eliminatórias, para o Brasil.
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Classificação
Por conta dos 7 a 1 diante de Curaçao, a Alemanha termina a primeira rodada liderando o grupo E da Copa do Mundo. Costa do Marfim está logo atrás, enquanto Curaçao e Equador estão zerados
Enner Valencia marcou três gols na última Copa do Mundo. E logo de cara teve a chance de ampliar sua soberania como maior artilheiro da história do Equador. Ele recebeu na área, limpou o marcador, mas isolou para fora o chute e desperdiçou a melhor chance ainda nos minutos iniciais da partida.
O Equador manteve a pressão e chegou a acertar a trave com Minda, em finalização após uma bela troca de passes na entrada da área.
No segundo tempo, o time marfinense reagiu e começou os 10 primeiros minutos assustando o adversário. Wahi quase abriu o placar ao acertar um cabeceio na trave de Galíndez.
Diomande também assustou os equatorianos invadindo a área, mas chutando por cima do gol e desperdiçando uma ótima chance de abrir o placar.
O Equador demorou a reagir e criou algumas chances, em especial com Gonzalo Plata, que fez o goleiro Fofana trabalhar ao arriscar um chute perigoso de fora da área.
Quando os dois times haviam baixado o ritmo, a seleção marfinense abriu o placar. Singo arrancou pela direita, cruzou rasteiro e Dialló completou para o fundo das redes.
O Equador volta a jogar no próximo sábado, em Kansas City, contra Curaçao, às 21h (Brasília). Na mesma data, a Costa do Marfim enfrenta a Alemanha em Toronto, às 17h.
FICHA TÉCNICA
COSTA DO MARFIM 1 x 0 EQUADOR
COSTA DO MARFIM - Y.Fofana; Doué (Kossounou), Singo, Agbadou, Konan; Kessié, Seko Fofana (Sangaré), Touré (Dialló), Pepé (Oulai); Wahi (Bonny) e Diomande Técnico: Emerse Fae.
EQUADOR - Galíndez; Alan Franco (Preciado), Ordoñez, Pacho e Hincapié; Caicedo, Minda (Angulo) e Vite; Plata, Enner Valencia (Kevin Rodiguez) e Yeboah (Forozo) Técnico: Sebastian Beccacece
GOLS - Dialló, aos 44 do 2º tempo.
CARTÕES AMARELOS - Seko Fofana, Doué e Kessié.
ÁBRITRO - François Letexier (FRA).
PÚBLICO - 68.274 torcedores.
LOCAL - Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).