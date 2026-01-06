A- A+

Copa Africana Costa do Marfim vence Burkina Faso e vai enfrentar o Egito nas quartas da Copa Africana Os 'Elefantes' enfrentarão o Egito, liderados pelo astro Mohamed Salah, no sábado, em Agadir

A Costa do Marfim, atual campeã, se classificou para as quartas de final da Copa Africana de Nações após derrotar com facilidade a seleção de Burkina Faso por 3 a 0 nesta terça-feira (6), em Marrakech, no Marrocos.

Os 'Elefantes' enfrentarão o Egito, liderados pelo astro Mohamed Salah, no sábado, em Agadir.

Todos os candidatos ao título vão se encontrar nas quartas de final, em confrontos muito aguardados.

Além desse duelo entre Costa do Marfim e Egito, o Marrocos, país hospedado, vai jogar contra Camarões, a Nigéria terá pela frente a Argélia e o Mali vai enfrentar o Senegal.

Em Agadir, o treinador marfinense Emerse Faé optou por escalar no meio de campo desde o início o jovem e muito querido pela torcida Christ Inao Oulai, de 19 anos, deixando no banco de reservas Seko Fofana, de 30 anos, um dos jogadores-chave da seleção que conquistou o título em casa há dois anos.

E foi o vigor da equipe jovem, simbolizado por Inao Oulai, Yan Diomandé, também de 19 anos, e o astro Amad Diallo, de 23 anos, que atormentou a defesa burquinense no início da partida.

Diallo abriu o placar aos 20 minutos após uma bela jogada coletiva.

Yan Diomandé ampliou a vantagem após uma jogada perfeita de Diallo. Ele finalizou com um chute de pé direito, sem chances para Hervé Koffi, o sólido goleiro burquinense (32').

Na reta final, em um contra-ataque, Bazoumana Touré concluiu completamente sozinho, selando a vitória e a classificação da Costa do Marfim (87').

