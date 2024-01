A- A+

Copa Africana de Nações Costa do Marfim x Nigéria e Egito x Gana; saiba onde assistir aos jogos da Copa Africana de Nações Confrontos entre as grandes seleções do continente agitam a abertura da segunda rodada da competição

A segunda rodada da Copa Africana de Nações começa nesta quinta-feira (18) com alguns favoritos duelando entre si. Enquanto a anfitriã do torneio, Costa do Marfim, encara a Nigéria, pelo grupo A, Egito e Gana medem forças em confronto de gigantes, pelo grupo B.

Costa do Marfim x Nigéria

Os donos da casa, que detém dois títulos da CAN, venceram Guiné-Bissau pelo placar de 2 a 0 na estreia e podem carimbar a classificação às oitavas em caso de vitória no jogo. Enquanto isso, a Nigéria, tricampeã do torneio, apenas empatou em 1 a 1 com a Guiné Equatorial e, em caso de derrota, pode se complicar bastante na competição.

Horário: 14h

Onde assistir: Canal Esporte na Band (Youtube), Bandplay (streaming) e Band.com.br (site).

Egito x Gana

Maior campeão do torneio com sete títulos, o Egito foi salvo por Salah na primeira rodada, que marcou o gol de empate contra Moçambique (2x2) aos 52 dos segundo tempo. Já Gana, terceiro maior campeão do torneio com quatro títulos, foi surpreendido por Cabo Verde e perdeu na estreia pelo placar de 2 a 1. A vitória é o único resultado que interessa a ambos os times.

Horário: 17h

Onde assistir: Bandplay (streaming).

Em jogo menos badalado, Guiné Equatorial e Guiné-Bissau também jogam nesta quinta (18) pelo grupo A. A partida será às 11h e será transmitido pelo streaming do Bandplay.

Outros resultados

Fechando a primeira rodada nesta quarta (17), pelo grupo F, o favorito Marrocos estreiou bem e não tomou conhecimento da Tanzânia ao aplicar 3 a 0 na partida. Também pelo mesmo grupo, República Democrática do Congo e Zâmbia ficaram no empate em 1 a 1.

