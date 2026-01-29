Qui, 29 de Janeiro

BASQUETE

Cotovelada de estrela do Celtics em jogo da NBA faz adversário perder dentes; veja vídeo

Onyeka Okongwu, do Atlanta Hawks, precisará de cuidados odontológicos após choque em disputa perto da cesta

Cotovelada gera falta flagrante e deixa Okongwu com lesão dentária na NBA  - Foto: Reprodução/X

A vitória do Atlanta Hawks por 117 a 106 sobre o Boston Celtics, na noite de quarta-feira, teve um capítulo extra fora da estatística. O ala-pivô Onyeka Okongwu precisará passar por um tratamento dentário após levar uma cotovelada no rosto de Jaylen Brown durante uma disputa próxima à cesta.

O lance ocorreu quando Brown girava para criar espaço no ataque. A arbitragem marcou falta flagrante na jogada. Após a partida, o jogador do Celtics minimizou o episódio.

— Eu estava apenas sendo agressivo, como sempre sou. Foi uma jogada de basquete. É uma pena. O Okongwu é um bom jogador — disse.

Veja o lance:


Do lado dos Hawks, a preocupação foi imediata com a condição física do atleta. O técnico Quin Snyder reconheceu a gravidade do impacto e indicou que Okongwu deve enfrentar um período de cuidados odontológicos.


 

— Ele levou uma pancada daquelas. Ainda bem que a odontologia existe. Não sei exatamente do que ele vai precisar, mas está bastante machucado — afirmou, em tom bem-humorado.

Apesar do susto, o episódio não comprometeu o resultado da partida, que consolidou mais uma vitória de Atlanta na temporada.

