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Futebol Courtois anuncia pausa na seleção da Bélgica e ficará fora de toda a Liga das Nações Goleiro do Real Madrid quer prolongar carreira no clube, mas não descarta retorno para disputar a Eurocopa de 2028

Thibaut Courtois decidiu dar uma pausa na carreira pela seleção da Bélgica. Aos 34 anos, o goleiro do Real Madrid confirmou que não pretende disputar nenhuma partida da próxima Liga das Nações, nem mesmo uma eventual Final Four, como parte de um planejamento para prolongar a carreira no futebol de clubes.

O anúncio foi feito após a vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre a Inter de Milão, na estreia da Liga dos Campeões. Courtois foi um dos destaques da equipe espanhola e, na zona mista, explicou os planos para os próximos compromissos internacionais.

"Não, não vou jogar nenhuma partida da Liga das Nações, nem mesmo a Final Four, a menos que o técnico precise de mim porque há muitos jogadores lesionados", afirmou.

A decisão, porém, não significa uma aposentadoria da seleção. Courtois ainda pretende disputar a Eurocopa de 2028, que será realizada no Reino Unido e na Irlanda, e admite retornar à equipe durante as Eliminatórias, que começam em março de 2027.

O goleiro revelou ainda uma conversa com o técnico Mark van Bommel sobre seu espaço na seleção. Segundo Courtois, o treinador não ofereceu garantias de que ele recuperará automaticamente a condição de titular.

"Van Bommel respondeu que não poderia me garantir uma vaga no time titular. No entanto, quero lutar pelo meu lugar", contou.

A ausência abre espaço principalmente para Senne Lammens. Courtois reconhece que, caso o goleiro tenha boas atuações durante a Liga das Nações, poderá consolidar-se na posição. Ainda assim, o jogador do Real Madrid pretende manter o alto nível no clube para voltar a disputar a camisa 1 da Bélgica.

A pausa também faz parte da estratégia de Courtois para prolongar sua passagem pelo Real Madrid. Seu contrato termina em junho de 2027, e o clube trabalha para estender o vínculo por mais uma temporada. A possibilidade de ficar fora das datas destinadas à Liga das Nações é vista internamente como uma oportunidade para reduzir o desgaste físico do goleiro.

Courtois sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em agosto de 2023, lesão que o deixou afastado por grande parte daquela temporada. Recuperado, voltou a ocupar papel central no Real Madrid e iniciou a atual temporada novamente entre os destaques da equipe.

O último jogo do goleiro pela Bélgica foi na eliminação diante da Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Courtois deixou aquela partida lesionado e, depois do confronto, já havia indicado que pretendia se afastar temporariamente da seleção.

"Gostaria de fazer uma pausa na Liga das Nações, pensando no meu futuro na seleção. Talvez eu volte para as Eliminatórias da Eurocopa", disse na ocasião.

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