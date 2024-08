A- A+

Olimpíadas Courtois compara Endrick a Hazard em seu início no Real Madrid: 'Tem muita força no chute' Um dos grandes nomes do elenco merengue, o goleiro Courtois falou das primeiras impressões deixadas pelo centroavante revelado pelo Palmeiras

A derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Barcelona na noite deste sábado, em amistoso de pré-temporada, serviu para dar quilometragem a Endrick no gigante espanhol. Um dos grandes nomes do elenco merengue, o goleiro Courtois falou das primeiras impressões deixadas pelo centroavante revelado pelo Palmeiras levando em conta também os treinamentos.

O jogador belga viu semelhanças do jovem atacante ao compatriota Eden Hazard, com quem atuou no próprio Real Madrid. "Ele não é muito alto, mas tem pernas muito fortes e bastante potência no chute. Percebi isso já nos treinamentos", comentou o goleiro.

Acostumado à pressão que é jogar pelo Real Madrid, Courtois aproveitou a entrevista na zona mista para dar a sua impressão sobre Endrick desde que chegou ao futebol espanhol. Para o goleiro, ele precisa controlar a ansiedade nesta nova fase de sua carreira.

"Neste início de ciclo acho que ele está um pouco nervoso e precisa se acalmar um pouco, pois tem muitas qualidades. Mas o que sei, é que ele vai ficar cada vez melhor", comentou Courtois sobre os primeiros treinos do jovem atacante junto ao elenco profissional.

O Real Madrid dá seguimento à preparação da equipe para a temporada 2024/2025. Nesta terça-feira, o time espanhol realiza um amistoso com o Chelsea. Carlo Ancelotti vai ter mais uma oportunidade ver Endrick em ação diante de um gigante europeu.



