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Copa do Mundo Courtois deseja pausa na seleção da Bélgica e cogita: "Talvez tenha sido minha última partida" Goleiro sofreu lesão no segundo tempo da partida contra Espanha

Thibaut Courtois se manifestou após sair lesionado durante o jogo que marcou a despedida da Bélgica na Copa do Mundo com a derrota para a Espanha por 2 a 1 nesta sexta-feira. Ao ser questionado sobre seu futuro com a camisa da seleção belga, ele disse que deseja fazer uma pausa para descansar e, se a Real Federação Belga de Futebol não concordar, este pode ter sido seu último jogo defendendo o país.

"Em relação ao meu futuro na seleção, veremos. Talvez eu queira dar um tempo da Liga das Nações, já que não é a coisa mais importante. E talvez voltar para as eliminatórias da Eurocopa. Mas, no fim das contas, é uma decisão que a federação precisa tomar. Caso contrário, talvez hoje tenha sido minha última partida", declarou o goleiro.

Courtois também comentou sobre a lesão sofrida no quadríceps, que o tirou do jogo. Ele disse que gostaria de ter seguido em campo, mas o técnico francês Rudi Garcia decidiu tirá-lo de campo. "Eu quis seguir. Mas a verdade é que eu não podia chutar a 80 metros (longa distância). Logo, o treinador me disse: 'se não está 100%, vou te substituir'. E foi o que aconteceu", revelou o goleiro na zona mista do SoFi Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos.

"Eu disse que estava mal ainda, mas não podia chutar para longe. Mas sim, queria seguir, queria seguir cinco minutos pelo menos para ver como se movia a partida, se não tinha que chutar muito à longa distância, pois não podia. Mas no final, o treinador que decide e para mim não tem problema. Para mim, a equipe vai à frente de tudo e se ele quer alguém 100%, pois bem, não tem problema", completou o goleiro.

No lugar de Courtois, Rudi Garcia optou por Senne Lammens, de 24 anos, que foi destaque do Manchester United na última temporada. No entanto, o jovem arqueiro falhou em lance que decidiu o confronto com a Espanha. Após chute de Cubarsí, ele espalmou a bola nos pés de Mikel Merino, que aproveitou o rebote e marcou o segundo gol dos espanhóis.

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