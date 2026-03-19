Courtois pode desfalcar Real Madrid nas quartas da Champions diante do Bayern por lesão na coxa

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Quem viu apenas o resultado do jogo do Real Madrid na volta das oitavas da Champions, não imagina a dificuldade para a classificação após 2 a 1 na casa do Manchester City. Courtois salvou os merengues em ao menos quatro oportunidades na primeira etapa, antes de ser substituído no intervalo com dores na coxa. Exames confirmaram uma lesão no local e o melhor goleiro do planeta corre risco de ser o desfalque de peso das quartas diante do Bayern de Munique.



"Após exames realizados hoje pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Thibaut Courtois, foi diagnosticada uma lesão muscular no reto femoral da coxa direita. Aguardamos avaliação complementar", informou o clube, que não o terá por ao menos três semanas.





O duelo de ida com os bávaros, em reencontro após o mata-mata de 2023, com sucesso dos espanhóis, será no dia 7 de abril, em Madrid, e Courtois já está descartado. O goleiro belga fará tratamento intenso para tentar atuar na volta, oito dias mais tarde.



Os desfalques vêm causando dor de cabeça no técnico Arbeloa, que perdeu o brasileiro Rodrygo pelo restante da temporada e não vinha contando com outras oito peças no elenco, entre elas os importantes Mbappé, Jude Bellingham, Eder Militão, Mendy e Alaba



Curiosamente, o Bayern também vem sofrendo com seus goleiros atualmente. Na goleada por 4 a 1 sobre a Atalanta, também pelas oitavas da Champions, o jovem Jannis Bartl, de somente 19 anos, ficou de sobreaviso para fazer sua estreia. Ele é a quinta opção para a posição e poderia jogar caso o reserva Urbig não se recuperasse de uma concussão.



O técnico Vincent Kompany perdeu o titular Neuer, com lesão muscular na panturrilha, e já não vinha contando com Ulreich e Klanac, todos fora por lesão. A expectativa, porém, é que o experiente alemão volte diante do Real Madrid.

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