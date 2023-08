A- A+

Futebol Internacional Courtois sofre lesão grave; Real Madrid deve buscar novo goleiro no mercado O goleiro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante um treinamento da equipe na manhã desta quinta-feira (10)

O goleiro do Real Madrid Thibaut Courtois rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo a dois dias do início do Campeonato Espanhol, informou o clube merengue nesta quinta-feira (10).

O belga se lesionou em um treinamento na manhã desta quinta e foi submetido a exames médicos que detectaram uma "ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo".

O boletim médico divulgado pelo clube confirma que o jogador "será operado nos próximos dias", mas não revela o tempo de recuperação. Segundo a imprensa espanhola, este período ser de oito a nove meses, um desfalque durante quase toda a temporada.

De acordo com a rádio Cadena Cope, Courtois deixou o campo aos prantos após se lesionar.

O desfalque do goleiro é um duro golpe para o Real Madrid a dois dias da estreia na La Liga, no sábado (12), contra o Athletic Bilbao, no estádio San Mamés. No Real Madrid desde 2018, o belga já tinha sofrido uma ruptura do menisco em 2015, que o manteve afastado dos gramados por três meses.

Neste momento, Carlo Ancelotti dispõe de outras três opções para a posição de goleiro no elenco principal do Real Madrid: Diego Piñeiro e Fran González, jovens provenientes das categorias de base, que ocuparam a reserva nos amistosos de pré-temporada; e Andriy Lunin, goleiro ucraniano que faz parte do clube há três temporadas e é o substituto imediato de Courtois.

Com 24 anos de idade, Lunin participou de 12 jogos pelo Real Madrid na temporada passada, sofrendo um total de 13 gols. O goleiro atuou como titular no Mundial de Clubes e também esteve presente em partidas da Liga dos Campeões, Copa do Rei e Campeonato Espanhol. Durante os 12 jogos com Lunin, o Real Madrid conquistou oito vitórias, empatou duas vezes e sofreu duas derrotas.

Sem Courtois, é provável que o Real Madrid busque reforços no mercado para a posição de goleiro. O jornal espanhol Marca já indicou que os goleiros Kepa e De Gea estão sendo considerados como opções. De Gea está atualmente sem clube desde sua saída do Manchester United, enquanto Kepa é o goleiro titular do Chelsea.

