Sport Por Nordestão, Coutinho fala em virada de chave no Sport e cutuca Ceará às vésperas de duelo Atacante comentou pedido do clube cearense em tentar tirar jogo desta quarta-feira (10) da Arena de Pernambuco

Passado o final de semana de comemorações pelo título sobre o Náutico, pelo Campeonato Pernambucano, o Sport já voltou suas atenções para a Copa do Nordeste. Afinal, nesta quarta-feira (10), o Leão tem duelo decisivo contra o Ceará, pelas quartas de final da competição, na Arena de Pernambuco. Em meio ao relaxamento natural pela celebração de uma taça conquistada, o elenco rubro-negro está focado para o próximo compromisso. Ao menos, é o que garante a referência ofensiva do time, o atacante Gustavo Coutinho.

“O futebol brasileiro, principalmente aqui no Nordeste, não te dá muito tempo para comemorar ou lamentar. Se você perde um jogo, já tem outro em seguida. Então, você tem que mudar a chave rápido para conseguir ganhar o próximo. Quando você ganha, já tem um jogo próximo que não dá para comemorar muito. O que tinha para comemorar, já comemoramos. Agora a gente muda a chave”, pontuou o camisa 9.

Nas últimas temporadas, em especial no ano passado, o duelo entre Sport e Ceará parece ter ganhado um peso a mais, perante a quantidade de encontros. Foram cinco duelos entre os times, sendo dois na final da Copa do Nordeste vencida pelo Vozão. Mesmo com a série de confrontos em 2023, Coutinho acredita que a rivalidade se dá pela grandeza das equipes da região.

“É um clássico nordestino que tem peso. A rivalidade tem se tornado comum ao longo dos anos. Não só com o Ceará, mas com o Fortaleza, o Bahia. São grandes equipes assim como nós. Por se tratar de um clássico, de uma classificação à semifinal, é um jogo de extrema importância e estamos focados no jogo desta quarta-feira”, salientou.

Ainda sobre a ‘rixa’ entre os clubes, Gustavo Coutinho cutucou o pedido do Ceará e da Federação Cearense de Futebol - indeferido pelo STJD - de querer tirar o jogo deste meio de semana da Arena de Pernambuco, por receio de ataques contra a equipe alvinegra, tal como aconteceu com o ônibus do Fortaleza, em fevereiro.

O jogador afirmou que a decisão do órgão de justiça foi tomada de forma correta. Além disso, lembra que o Sport fez por merecer em ter o mando de campo, após a boa campanha na fase de grupos. Os pernambucanos terminaram na liderança do Grupo A com 17 pontos, dois a mais que o Ceará.

“Conquistamos o direito de jogar em casa, porque tivemos a melhor campanha do nosso grupo. Se eles (Ceará) quisessem jogar em casa, teriam que ter a melhor campanha do grupo. Ninguém nos deu isso, a gente não entrou com pedido nenhum para ter esse direito. Tem que cumprir o regulamento”, enfatizou.

“Em todo Brasil tem isso (briga de torcida), infelizmente. É uma coisa que dificilmente vai acabar até as pessoas serem punidas da forma que têm que ser. A decisão foi tomada de forma correta, o regulamento tem que ser cumprido e vamos jogar”, finalizou.

