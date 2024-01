A- A+

Futebol Coutinho marca e Sport vence Maguary, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano Gol do centroavante leonino saiu em falha bizarra do goleiro do time de Bonito; time rubro-negro pulou para a segunda posição

Leia também

• Com bom começo no Sport, Romarinho destaca parceria com Felipinho: "A gente conversa bastante"

• Trio de Ferro consegue liminar favorável no TJD-PE que libera torcida visitante nos clássicos

• Goleiro do Maguary falha em gol do Sport marcado por Gustavo Coutinho; veja o lance

O Sport antecipou a visita anual aos Aflitos. Encarando um mandante diferente, o Maguary, o Leão venceu o time de Bonito por 1x0, nesta quinta (25), pelo Campeonato Pernambucano. O gol foi do atacante Gustavo Coutinho, em falha do goleiro Juliano. Mesmo com o placar magro, os rubro-negros controlaram a partida e chegaram aos nove pontos, roubando a vice-liderança do Náutico e ficando um ponto abaixo do Central, dono do topo.



O Maguary era o “anfitrião” em um estádio que não era o seu. O Sport era o visitante em um local em que, a julgar pela boa presença de rubro-negros, estava se sentindo em casa. Cenários trocados em meio a um jogo nos Aflitos, lar do Náutico.



Ver o Sport pressionando o Maguary não era algo surpreendente. Imaginar que, em algum momento, o Leão conseguiria transformar o volume em gol também era questão de tempo. Demorou 34 minutos. O que fugiu ao tradicional foi o “como”.



O goleiro Juliano, que já tinha feito boa defesa em chute de Fábio Matheus, falhou feio ao tentar fazer um lançamento. A demora em agir deu tempo para Gustavo Coutinho bloquear o passe e, de carrinho, rebater a bola para as redes.



Coutinho, por sinal, quase marcou um golaço de bicicleta. Pelo domínio no primeiro tempo, ir ao intervalo com a vantagem foi merecido ao Sport. No lado do Maguary, o único lance de perigo foi em uma cobrança de falta de Héricles.



Antes dos 25 minutos, o técnico Sued Lima já tinha utilizado as cinco substituições pelo Maguary. O Sport também seguiu o mesmo caminho, rodando o time. Com um banco superior, o Leão sentiu pouco o impacto e manteve-se melhor na partida.

É correto dizer que, por vezes, o Maguary até encaixou bons contra-ataques, mas a falta de qualidade na finalização era gritante. Dessa forma, o 1x0 foi suficiente para o Sport chegar à terceira vitória no Estadual.



Próxima rodada



O Sport volta a campo na segunda (29), às 20h30, para encarar o Afogados, na Arena de Pernambuco. A Coruja está no sétimo lugar, com quatro pontos.

Ficha técnica

Maguary 0

Juliano; Adson, Mateus Henrique (Pedro Jorge), Sandoval e Rychelmy; Ratinho, Jonnathan (Sandro Manoel) e Maykon Douglas (Luan Henrique); Felipe Sales (Esquerdinha), Ruan e Hericles (Ejaita). Técnico: Sued Lima

Sport 1

Caíque França; Lucas Ramon, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho (Riquelme); Fabio Matheus (Alan Ruiz), Italo (Felipe), Lucas André (Fabinho) e Fabricio Dominguez (Arthur Caike); Romarinho e Gustavo Coutinho. Tecnico: Mariano Soso

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho. Assistentes: José Romão da Silva Neto e Matheus Valentim da Silva

Gols: Gustavo Coutinho (aos 34 do 1ºT)

Cartões amarelos: Héricles, Esquerdinha (A); Italo (S)

Público: 3.138 torcedores

Renda: R$ 83.440,00

Veja também

Reforço Flamengo confirma lateral Viña, ex-Palmeiras, até dezembro de 2028