Coventry goleia Newcastle (4-1) e sai da zona de rebaixamento do Inglês
"Hoje demonstramos muita energia e mostramos do que somos capazes. Foram marcados gols de muita qualidade", disse Lampard após a primeira vitória do Coventry em casa na primeira divisão em 25 anos
O recém-promovido Coventry goleou o Newcastle por 4 a 1 nesta segunda-feira (12), em casa, e saiu da zona de rebaixamento no encerramento da 6ª rodada da Premier League.
A equipe comandada pelo técnico Frank Lampard saiu na frente logo aos 6 minutos com um pênalti convertido pelo meio-campista Jack Rudoni e afundou o adversário com mais três gols no segundo tempo, marcados pelo atacante franco-guineense Sidiki Cherif (48') e pelos ingleses Ellis Simms (81') e Stephen Mfuni (86').
O zagueiro holandês Sven Botman (70') descontou para os 'Magpies'.
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Pela primeira vez na elite do futebol inglês desde 2001, o Coventry conquistou assim sua segunda vitória consecutiva, após ter vencido o Nottingham Forest logo antes da pausa para a Data Fifa.
"Hoje demonstramos muita energia e mostramos do que somos capazes. Foram marcados gols de muita qualidade", disse Lampard após a primeira vitória do Coventry em casa na primeira divisão em 25 anos.
"É preciso contar com um pouco de sorte, mas conseguimos. Se não tivermos esse espírito, não temos chance. Precisamos de todos (...) Temos de manter os pés no chão, porque é muito difícil nesta liga. Se você acha que já descobriu o caminho das pedras, é porque não descobriu", concluiu.
Já o Newcastle, que poderia ter entrado no Top 4 da tabela em caso de vitória, acabou sofrendo sua segunda derrota na temporada.
--- Resultados da 6ª rodada do Campeonato Inglês:
Sábado, 10 de outubro
Arsenal - Leeds 2 - 1
Aston Villa - Brentford 2 - 2
Chelsea - AFC Bournemouth 5 - 1
Sunderland - Brighton 0 - 2
Ipswich Town - Fulham 2 - 1
Manchester United - Tottenham 1 - 1
Domingo, 11 de outubro
Crystal Palace - Nottingham 3 - 1
Hull - Everton 2 - 2
Liverpool - Manchester City 0 - 3
Segunda-feira, 12 de outubro
Coventry - Newcastle 4 - 1
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Manchester City 18 6 6 0 0 16 5 11
2. Arsenal 15 6 5 0 1 10 5 5
3. Brighton 13 6 4 1 1 18 5 13
4. Brentford 10 6 2 4 0 12 6 6
5. Everton 10 6 2 4 0 8 5 3
6. Chelsea 10 6 3 1 2 15 13 2
7. Leeds 9 6 2 3 1 8 5 3
8. Hull 9 6 2 3 1 8 6 2
9. Liverpool 9 6 2 3 1 7 7 0
10. Ipswich Town 9 6 3 0 3 9 12 -3
11. Newcastle 8 6 2 2 2 10 13 -3
12. Crystal Palace 7 6 2 1 3 9 12 -3
13. Manchester United 6 6 1 3 2 9 9 0
14. Coventry 6 6 2 0 4 5 11 -6
15. Nottingham 5 6 1 2 3 5 8 -3
16. Aston Villa 5 6 1 2 3 6 11 -5
17. Sunderland 4 6 1 1 4 6 12 -6
18. AFC Bournemouth 3 6 0 3 3 7 13 -6
19. Tottenham 3 6 0 3 3 3 9 -6
20. Fulham 2 6 0 2 4 6 10 -4