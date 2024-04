A- A+

futebol CPI da manipulação de resultados tem relação com acusações de Textor? Entenda Senado informou nesta terça-feira que os trabalhos da comissão começam ainda em abril

Na manhã desta terça-feira, o Senado divulgou uma mensagem no X (antigo Twitter) informado que a CPI da Manipulação dos Jogos de futebol deve ter início ainda neste mês de abril. Essa publicação causou alvoroço porque foi feita um dia após o controlador da SAF do Botafogo, John Textor, fazer novas acusações, desta vez , envolvendo Palmeiras, São Paulo e Fortaleza.

Apesar da publicação ter sido feita logo após a fala de Textor, trata-se apensar de uma coincidência. O americano não está pautando o Senado e a CPI está seguindo o seu cronograma normalmente.

Até o momento foram escolhidos o presidente e o relator, que serão respectivamente os senadores Jorge Kajuru e Romário, idealizados da CPI. Agora, se inicia o prazo para que os líderes dos partidos indiquem quem será titular da comissão e quem será suplente.

Apesar das novas falar de Textor não terem acelerado a CPI, em entrevista à Rádio Senado, Kajuru afirmou que o americano será convidado a depor logo na abertura da Comissão. O senador explicou também qual será o procedimento padrão para todos aqueles que forem chamados para dar esclarecimentos aos senadores.

— Vamos começar convocando, já temos as primeiras convocações. Primeiro a gente convida, depois convoca e se ainda assim não vier é com a PF, através da condução coercitiva — disse.

Na mensagem postada na manhã desta terça-feira, o perfil do Senado também afirmou que há mais de 100 jogos em 2023 estão sob suspeita de manipulação. Esses dados, no entanto, foram divulgados recentemente e são frutos de um levantamento da empresa SportRadar e não tem qualquer ligação com os dados divulgados por John Textor.

