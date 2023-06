CPI das apostas: Abel Ferreira é convidado a prestar depoimento

A- A+

O técnico do Palmeiras, o português Abel Ferreira, foi convidado a depor na CPI que investiga um esquema de apostas no futebol brasileiro, descoberto por meio das operações Penalidade Máxima I e II, do Ministério Público de Goiás (MP-GO).



O requerimento foi feito pelo deputado federal Danilo Forte (UB-CE), que afirmou, em nota, que a comissão pretende ouvir “aqueles que possam colaborar com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos”.

“O convite ao treinador foi no intuito de que as informações do técnico possam contribuir substancialmente para o desenvolvimento dos trabalhos desta CPI. Sabemos que os treinadores são tão vítimas quanto os torcedores, e cabe a esta Casa ouvi-los para que juntos possamos construir medidas que sejam não só reparadoras, mas também preventivas dessas práticas que tanto envergonha o país do futebol”, disse o deputado.

A comissão aprovou, nesta terça-feira, convocações e convites de mais de 40 pessoas, incluindo jogadores que estão entre os investigados. Como convidados, também serão ouvidas autoridades como o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, o CEO da Abradie, Guilherme Buso, o secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, e o assessor especial do Ministério da Fazenda, José Francisco Manssur.



Também foram aprovados requerimentos para convocar os donos e presidentes de empresas do setor, como Betano, Esportes da Sorte e Vai de Bet. Esses depoimentos, por sua vez, ainda não têm data prevista.

Novas suspeitas

Ouvido na CPI das Apostas Esportivas na semana passada, o promotor Fernando Cesconetto disse aos deputados que já há uma terceira frente de investigação aberta pelo MP-GO para apurar suspeitas de fraudes em jogos da Série A de 2022.

Segundo o promotor, há indícios de que novos suspeitos tenham participado de um esquema de manipulação de jogos para lucrar com apostas esportivas, além dos que já foram alvos de denúncias do Ministério Público em março e no início deste mês.

— Instauramos uma terceira investigação complementar, até porque tem dados que nem sequer chegaram ao nosso conhecimento até o momento. Por exemplo, a íntegra dos dados bancários, porque nós pedimos as quebras (de sigilo). Temos que fazer essa análise, bem como analisar o farto material que nós pegamos principalmente em equipamentos eletrônicos. Mas prosseguimos, realizando interrogatórios, e já identificamos outras possíveis fraudes em jogos da Série A de 2022 — disse Cesconetto.

CPI das Apostas: deputado mira "peixes grandes"

Em março, em uma primeira leva de denúncias à Justiça, a Promotoria goiana acusou 14 pessoas, das quais oito eram jogadores suspeitos de participar do esquema, por crimes como corrupção em âmbito desportivo e organização criminosa. As fraudes apuradas até ali envolviam quatro partidas da série B — três ligadas a encomendas de pênaltis e uma em que se tentou convencer um jogador a ser expulso, em troca de R$ 400 mil.

Em abril, foi deflagrada a segunda fase da Operação Penalidade Máxima, que resultou em três prisões preventivas e no cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão em seis estados. No último dia 4, foram denunciadas à Justiça de Goiás outras 16 pessoas, por acusações de fraudes relacionadas a oito partidas da Série A de 2022, uma partida da Série B e quatro jogos de campeonatos estaduais de 2023.

Agora, de acordo com o promotor, os investigadores "não descartam que tenham outras pessoas envolvidas" com "outros crimes na Série A".

— Quando deflagramos a segunda fase, foi possível notar que os apostadores estavam se organizando para tentar fraudar novos eventos, novos jogos na Série A — revelou Cesconetto.

