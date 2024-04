A- A+

FUTEBOL CPI define datas dos depoimentos de Leila Pereira e Júlio Casares; confira Presidentes de clubes brasileiros irão depor sobre a manipulação de jogos e apostas esportivas no futebol do país

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga manipulação de jogos e apostas esportivas no futebol brasileiro definiu que os depoimentos da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e do presidente do São Paulo, Julio Casares, serão realizados no dia 16 de maio, às 9h.

Os presidentes dos clubes paulistas foram convidados a depor para falar sobre supostas corrupções em jogos de futebol no país. A CPI é presidida pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

Leila e Casares não são os primeiros executivos de clubes de futebol a depor na CPI. Os parlamentares ouviram a declaração do dono da SAF do Botafogo, John Textor, na segunda-feira. Na ocasião, o mandatário botafoguense reafirmou as acusações de que houve manipulação de resultados.

Textor ressaltou ainda que a inteligência artificial pode ajudar a identificar comportamentos fora do comum dos jogadores em campo. Após a sessão pública, o executivo teve uma reunião secreta com os senadores para exibir evidências que diz ter e, segundo um dos parlamentares, apresentou "indícios importantíssimos".

Além de Leila e Casares, a CPI agendou a declaração de executivos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O diretor de Governança e Conformidade, Hélio Santos Menezes Junior, o oficial de Integridade, Eduardo Gussem, e o diretor de Competições, Jullio Avelar, têm depoimentos marcados para o dia 29 de abril, às 15h.

Já no dia 13 de maio, os senadores convocaram o ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha para depor às 15h em sessão secreta. No dia seguinte, em 14 de maio, o ex-assessor especial do Ministério da Fazenda, José Francisco Mansur, tem declaração agendada para 14h.

