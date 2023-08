A- A+

Futebol Internacional CR7 decide com dois gols e Al Nassr é campeão da Copa dos Campeões Árabes; veja a festa do Robozão Apesar de estar com jogador a menos, Al Nassr conseguiu a virada na prorrogação

Pela final da Copa dos Campeões Árabes, o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Sadio Mané, venceu de virada o Al Hilal, por 2x1. Com dois gols de CR7, o segundo já no tempo extra, o português chegou ao 32º título por clubes neste sábado (12).

No início do segundo tempo, Michael, ex-atacante do Goiás e Flamengo abriu o placar contando com a assistência de Malcom. Em seguida, Al-Amri, zagueiro do Al Nassr, foi expulso, o que parecia desenhar o resultado para os comandados de Jorge Jesus.

Contudo, Cristiano Ronaldo tinhas outros planos para a partida. Apenas três minutos depois de estar com um jogador a menos, o robozão se posicionou no centro da área e empatou tudo.

GOAL | Al-Hilal 1-1 Al-Nassr | Cristiano Ronaldopic.twitter.com/6bA8laUcdk — VAR Tático (@vartatico) August 12, 2023

A partida foi para prorrogação e o português foi decisivo mais uma vez na carreira. Depois que Fofana mandou a bola no travessão, bem posicionado, CR7 mandou para as redes de peixinho e deu números finais para o confronto.

Cristiano Ronaldo levantando o troféu com os jogadores do Al Nassr.



É impossível odiar esse cara KKKKKKKKKKpic.twitter.com/y3L2Dhr4J1 — Cristiano Ronaldo Brasil | Fan Account (@CR7Brasil) August 12, 2023

