CR7 desbanca Messi como atleta mais bem pago do mundo, segundo a Forbes

Graças ao seu lucrativo contrato com o time saudita Al-Nassr, Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo em 2023, com um rendimento estimado em 136 milhões de dólares (cerca de 685 milhões de reais pela cotação atual), superando Lionel Messi (US$ 130 milhões/R$ 655 milhões), de acordo com o ranking anual da Revista Forbes.

Um terceiro astro do futebol, o francês Kylian Mbappé (US$ 120 milhões/R$ 604 milhões), completa o pódio dos atletas com maiores rendimentos nos últimos 12 meses, segundo a lista divulgada nesta terça-feira (02).

Atrás deles estão o jogador americano de basquete LeBron James (US$ 119,5 milhões/ R$ 600 milhões), estrela do Lakers da NBA, e o boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez (US$ 110 milhões/R$ 554 milhões).

Aos 38 anos, e longe das grandes ligas europeias, Cristiano Ronaldo volta ao primeiro lugar do ranking, que já ocupou em 2016 e 2017.

Esse retorno é consequência direta de sua saída do Manchester United para a Arábia Saudita em janeiro. Segundo a Forbes, a combinação de seus dois contratos lhe renderá 46 milhões de dólares (R$ 232 milhões) nesta temporada, aos quais se somam outros 90 milhões (R$ 453 milhões) em patrocínios nos últimos 12 meses.

Com contrato com o Al-Nassr até 2025, o atacante português receberá um salário anual de 75 milhões de dólares (R$ 378 milhões) mais "oportunidades adicionais de marketing" nesse país, notou a publicação.

Por sua vez, Messi, que também assinou patrocínio como embaixador do turismo da Arábia Saudita, foi destituído do primeiro lugar da lista, apesar dos 65 milhões de dólares (R$ 327 milhões) que recebe por sua atividade esportiva e outros 65 milhões por acordos comerciais.

O craque argentino acaba de receber uma suspensão de vários dias do Paris Saint-Germain, clube do emirado do Catar, após uma viagem a Riad sem autorização do time francês.

Os dois astros do futebol não são os únicos a simbolizar os pesados investimentos da Arábia Saudita no esporte. Os golfistas americanos Dustin Johnson (US$ 107 milhões/R$ 539 milhões) e Phil Mickelson (US$ 106 milhões/R$ 534 milhões) ocupando o sexto e o sétimo lugar na lista depois que em 2022 eles deixaram a PGA para o novo circuito LIV Golf, financiado por Riad.

'Canelo' Álvarez, com uma receita de 100 milhões de dólares (R$ 504 milhões) por suas aparições no ringue e outros 10 milhões (R$ 50,4 milhões) em atividades comerciais, é o segundo latino-americano nas 10 primeiras posições do ranking.

A receita do mexicano não inclui as da próxima luta contra o britânico John Ryder, em 6 de maio, em Guadalajara (Jalisco), já que a Forbes encerrou sua lista anual em 1º de maio.

O top 10 é completado pelos jogadores de basquete Stephen Curry (US$ 100,4 milhões/R$ 506 milhões) e Kevin Durant (US$ 89,1 milhões/R$ 449 milhões), oitavo e décimo, e pelo tenista suíço Roger Federer (US$ 95,1 milhões/R$ 479 milhões), nono, que se aposentou das quadras no final do ano passado.

