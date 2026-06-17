CR7 ignora imprensa após atuação apagada na Copa, e time 'tira pressão': "É mais um de nós"

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Após a atuação fraca e o empate de Portugal com a República Democrática do Congo na Copa do Mundo, por 1 a 1, Cristiano Ronaldo ignorou os jornalistas na zona mista quando deixava o NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.



O atacante passou às pressas no corredor que levava à parte de fora do estádio. A exemplo do camisa 7, os demais jogadores portugueses também deixaram o local sem falar com a imprensa.



Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo publicou uma breve frase sobre o jogo desta quarta. "Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo", escreveu o astro.



Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo. pic.twitter.com/YoH3RQcz9z — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 17, 2026

Apenas no protocolo obrigatório da Fifa, logo após o jogo, que houve manifestações dos jogadores de Portugal. João Neves, autor do gol português, admitiu que o resultado foi frustrante, mesmo tendo se tornado o mais jovem a marcar pela seleção, aos 21 anos.





"Fizemos um bom jogo, com velocidade, com critério... para mim, mais importante é a maneira como a gente joga, porque isso, a longo prazo, é que vai fazer a diferença. Estou muito confiante no que fizemos hoje", falou o meia do PSG.



O jogador acredita que Portugal "relaxou" depois do primeiro gol, feito já aos cinco minutos de partida. Questionado sobre a atuação de Cristiano Ronaldo, João Neves amenizou: "Nós sabemos o que ele fez pela nossa seleção. Sinto, da parte dele e de todos, que ele é um de nós, que é mais um para ajudar, não é diferente dos outros, está aqui para contribuir. Não é este empate que nos vai mandar abaixo, pelo contrário, este empate é que nos vai fortalecer o grupo", completou.



Rafael Leão, que ingressou no segundo tempo, enfatizou a importância de ter conquistado ao menos um ponto. "Como vocês viram nos outros jogos, este Mundial é difícil. Acho que as grandes equipes, como a nossa, precisam apenas respeitar a adversária. Portugal precisa dar o seu melhor em cada jogo e mostrar o nosso talento", opinou.



O atacante Yoane Wissa, autor do gol de empate da RD Congo, comemorou o resultado . "É um momento de orgulho. Sabe, passaram-se 52 anos. Trabalhamos arduamente para chegar aqui, e o trabalho árduo não para", disse. "Apenas temos de continuar a acreditar em nós próprios. Foi o que fizemos hoje e é o que vamos continuar a fazer", projetou.

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