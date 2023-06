CR7 não é o único: veja os 5 atletas que também pintam as unhas e por motivos bem diferentes

A- A+

A estrela do futebol, Cristiano Ronaldo, apareceu com os dedos do pé pintados de preto em sua última publicação no Instagram durante suas férias causando dúvidas nos internautas. O motivo, segundo o jornal alemão Bid, é para ajudar na proteção contra fungos e bactérias.

Segundo especialistas, o mais recomendado seria a utilização de antifúngicos transparentes para ajudar a unha a respirar. Contudo, outros atletas e jogadores de futebol já apareceram utilizando esmalte por vários outros motivos.



Veja a lista:

O jogador de futebol alemão Serge Gnabry

Uma das estrelas da seleção alemã e jogador do Bayern, Gnabry usou esmalte preto em apenas no dedão da mão. De acordo com o jornal Daily Star, o motivo principal do craque foi promover a conscientização pelo fim da violência física e sexual contra crianças pequenas.

A campanha apoiada por Gnabry, chamada "Man polished" (Homem polido, traduzido do inglês, em referência aos esmaltes), também foi mencionada por outras celebridades, como o ator da Marvel Chris Hemsworth.

O boxeador e medalhista olímpico australiano Harry Garside

Durante a Olimpíada de Tóquio, em 2020, Harry comemorou a vitória contra comemorou a vitória nas quartas de finais contra Zakir Safiullin mostrando desenhos artísticos nas unhas da mão.

“Eu só quero quebrar estereótipos, para ser honesto. Eu sou um grande adepto disso. Há muitas pessoas por aí que sentem que têm que ser algo porque são homens ou mulheres. O meu objetivo é apenas ser diferente”, o atleta explicou.

O jogador de futebol belga Michy Batshuayi

Atacante do time Fenerbahçe, Batshuayi já foi visto com diversas cores e desenhos nas unhas da mão, sempre combinando-os com seu estilo de roupa. O craque faz questão de mostrar aos fãs os diferentes designs nas suas redes sociais.

O ex-jogador de rugby James Raskell

Em 2016, o astro do rugby virou no notícia após mostrar suas unhas pintadas de prateado. Ao jornal britânico Mirror, o ex-jogador disse que faz pedicure e pinta "porque os dedos ficam bonitos e brilhantes".

O jogador de rugby inglês Ollie Hassel-Collins

O jovem jogador de rugby inglês Ollie Hassel-Collins adora suas unhas pintadas. Para ele, elas são como mais um acessório, segundo o jornal britânico The Telegraph.

"Minhas unhas... eu uso muitas jóias e, obviamente, não posso usá-las durante os jogos. Então, suponho que seja quase como minha jóias permanente", disse à série Inside Line da Rugby Football Union.

