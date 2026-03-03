A- A+

Futebol CR7 sofre lesão na coxa e deve ficar afastado por no mínimo duas semanas O astro de 41 anos se lesionou contra o Al-Fayha, no fim de fevereiro

O atacante português Cristiano Ronaldo sofreu uma lesão muscular, anunciada nesta terça-feira (3) no Al-Nassr, mas a contusão não deverá envolver a participação do astro na Copa do Mundo.

“Cristiano Ronaldo foi informado com uma lesão muscular na parte posterior do joelho após a última partida contra o Al-Fayha”, no sábado, 28 de janeiro, informou o clube de Riade em um comunicado.

O capitão da seleção portuguesa e ex-jogador do Real Madrid e Juventus, entre outros, “iniciou um programa de reabilitação e a sua condição será avaliada diariamente”, acrescentou o Al-Nassr.

CR7, de 41 anos, se lesionou durante a partida da Liga Profissional Saudita, na 24ª rodada, disputada no final do mês passado contra o Al-Fayha.

O jogador, que já havia perdido um pênalti nessa partida, deixou o campo aos 81 minutos. Apesar de tudo, sua equipe venceu por 3 a 1.

Segundo alguns veículos de imprensa, Cristiano ficará afastado dos gramados por um período de duas a quatro semanas, portanto, sua participação na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, não corre risco.

No entanto, a sua participação no Amistoso de Portugal contra o México, no dia 28 de março, no Estádio Azteca, passou a ser uma dúvida.

Caso dispute a Copa do Mundo, o craque português se tornará o jogador com mais participações em Mundiais, com seis.

