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Futebol CR7 vai avaliar com calma seu futuro após ser eliminado de sua última Copa do Mundo O atacante de 41 anos, ex-estrela do Real Madrid e do Manchester United, admitiu a tristeza por deixar a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte

O astro português Cristiano Ronaldo afirmou que deixa a Copa do Mundo com a consciência tranquila após a eliminação para a Espanha nas oitavas de final, e embora este tenha sido seu último Mundial, ele não tomará decisões precipitadas sobre seu futuro na seleção.

"Foi o meu último Mundial, sim, mas terei agora tempo para pensar e estar com a minha família. Não decido as coisas com a cabeça quente, nem quero mudar a atenção do que foi feito no Mundial por uma decisão pessoal. O balanço do Mundial é que podíamos ter feito melhor, mas fomos eliminados por uma equipe que vai estar na final ou perto", disse ele à imprensa.

O atacante de 41 anos, ex-estrela do Real Madrid e do Manchester United, admitiu a tristeza por deixar a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, mais cedo do que o esperado, após uma derrota por 1 a 0 para a Espanha no Dallas Stadium, em Arlington, Texas.

"Foi uma partida muito equilibrada. Na minha opinião, poderia ter ido para qualquer lado. A Espanha teve aquele pouquinho de sorte para marcar nos momentos finais, mas isso é futebol. No geral, acho que foi um jogo muito disputado", explicou.

"Estou triste por sair assim da Copa. Mas como disse ontem na entrevista: dei tudo, dei o meu melhor e saio de consciência tranquila. Esse é o futebol, essa é a vida de um jogador. Às vezes se ganha, às vezes se perde e temos que seguir em frente", comentou.

Ele ressaltou que, durante sua trajetória, Portugal alcançou grandes sucessos internacionais. "Joguei pela seleção por 23 anos e ganhei três títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal não tinha ganhado nenhum título. Então estou feliz. O melhor título que ganhei foi em 2016 (Eurocopa), para mim tem a mesma dimensão de uma Copa, sinceramente", refletiu o atacante do Al-Nassr.

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