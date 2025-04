Craque da final, Fernandinho lamenta resultado mas vê Retrô aguerrido: "brigamos de igual"

A- A+

Pela terceira vez na sua história, o Retrô bateu na trave e não conseguiu conquistar o tão sonhado título do Campeonato Pernambucano. Nesta quarta-feira (02), a Fênix virou diante do Sport, por 2x1, em plena Ilha do Retiro, mas acabou sendo derrotada nos pênaltis. Fernandinho, o grande destaque da partida, elogiou o espírito de luta, que agora mira a Série C.

“Foi uma grande final, eles venceram lá (Arena de Pernambuco), nós vencemos aqui na Ilha. E nas penalidades eles foram mais competentes e conseguiram o título. O que não pode acontecer, e eu me incluo nisso, é perder a calma e a civilidade para que uma situação dessa não venha a acontecer", comentou sobre a confusão pós-jogo.

De sexto colocado na primeira, última posição que leva ao mata-mata, a quase conquistar o título Estadual. Com essa trajetória, o camisa 10 enxerga o crescimento da equipe azulina. "Nós não começamos tão bem, tivemos várias mudanças, chegaram vários atletas, estavam encaixando, no final começou a dar liga e chegamos nessa decisão com muita honra. Brigamos de igual para igual, foram dois jogos que as equipes se respeitaram", disse.

Mesmo com o revés, o time sai com a autoestima alta. O Retrô agora se prepara para a estreia diante da Tombense, no sábado (12), na Arena de Pernambuco. Para o diretor Gustavo Jordão, o jogo mostrou a força da equipe de Camaragibe.

“A gente está chateado por perder o título, mas uma hora vai chegar, nada vence o trabalho, mostramos que temos um trabalho forte. Nosso principal objetivo é subir de divisão. Temos uma equipe forte, tenho certeza que vamos conseguir nossos objetivos", avaliou.



