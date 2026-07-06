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COPA DO MUNDO Craque da Noruega, Erling Haaland tem passado como cantor de rap; vídeo antigo viraliza após vitória Jogador de futebol gravou clipe de canção, aos 16 anos, com dois colegas: "Estávamos um pouco entediados e decidimos fazer uma música"

Craque da seleção da Noruega e pesadelo dos brasileiros — ele foi autor dos dois gols que eliminou o país da Copa do Mundo 2026, no último domingo (5) — Erling Haaland já tentou desbravar o campo da música.

Aos 16 anos, o norueguês se juntou a dois amigos para formar a banda de rap Flow Kingz. Em 2017, o trio gravou a faixa "Kygo Jo", com direito a videoclipe lançado no YouTube. A empreitada, porém, não foi muito bem-sucedida. Hoje, as lembranças do grupo de só uma música viraram motivo de piada para o jogador, que leva na esportiva as eventuais referências ao passado.

Adepto da ioga ("Meditar me ajuda muito, e me encontrar em paz é bom para mim", ele disse ao discorrer sobre a prática), Haaland criou o grupo musical durante um acampamento para jovens jogadores de futebol, na Noruega.

O esportista conta que, durante uma folga dos treinos, ele e os colegas Erik Botheim e Erik Tobias estavam se sentindo à toa, até que... Compuseram a tal canção e gravaram, de maneira despretensiosa, o tal videoclipe. Quase uma década depois, o conteúdo viralizou nas redes sociais, após a partida entre Brasil e Noruega na Copa.

"Meu Deus, o Haaland quis ser cantor de rap antes de se tornar o 'cometa'. E aí, merece o Grammy Awards?", ironizou um internauta, no X. "Será que ele virou jogador de futebol só para promover a própria música?", brincou outra pessoa, citando o crescente número de visualizações do videoclipe no YouTube — já são mais de 19 milhões de reproduções na plataforma, e o número segue aumentando.

A letra de "Kygo Jo" acompanha o diálogo entre um homem que ostenta bens valiosos para um amigo. "Tenho lançado umas músicas e faturado um milhão / Aliás, também comprei uma churrasqueira a gás / Caso você esteja curioso, também fui ao mercado / Fiz umas compras porque estou cheio da grana", diz o início da letra. O refrão, entoado por Haaland em norueguês, afirma, em outro trecho: "Sou aquele cara que vocês veem na TV / Eu fico bonito até quando estou comendo".

Em 2022, o astro do futebol comentou, numa entrevista, a incursão meteórica pela música. "Era um grupo de três pessoas. Somos bons amigos. Estávamos um pouco entediados e decidimos fazer uma música de rap", ele contou, à época, sem deixar o bom humor de lado.

Embora Haaland e seus companheiros nunca tenham explicado exatamente sobre o que fala a música, o título "Kygo jo" faz uma referência positiva, no título, ao popular DJ norueguês Kygo.

Gravado em tom de brincadeira no lugar onde acontecia o tal acampamento esportivo, o clipe da música mostra Haaland e os amigos numa série de situações inusitadas. O trio aparece pulando numa cama elástica, arriscando coreografias desajeitadas numa quadra de vôlei e fazendo brincadeiras num parquinho infantil. Haaland chama ainda mais atenção pelo figurino: veste um moletom estampado com vários emojis do número 100 e usa um boné com estampa, virado para trás.

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