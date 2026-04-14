Craque Neto é condenado a pagar cerca de R$ 9 mil por faltar a festa infantil
Ex-jogador terá que indenizar contratante por danos morais e materiais. Evento ocorreu em Bebedouro, no interior de São Paulo, em setembro de 2025
O ex-jogador Neto, hoje apresentador de televisão, foi condenado no último dia 7 de abril a pagar uma indenização por danos morais e materiais por faltar a uma festa infantil, segundo a CNN — valor total gira em torno de R$ 9 mil. O evento ocorreu em setembro de 2025, em Bebedouro, cidade do interior de São Paulo.
Segundo o processo, o contratante teria negociado, por meio de intermediários, a participação do Craque Neto em um evento esportivo amplamente divulgado na cidade e no aniversário de um ano de seu filho.
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No entanto, o ex-jogador teria comunicado um dia antes que não poderia comparecer ao evento. A justificativa para a ausência, porém, teria sido considerada inconsistente durante o processo.
O magistrado julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, visto que ficou comprovado de que Neto sabia das negociações para sua participação no evento. Entre as provas que levaram à condenação, estavam um vídeo do próprio ex-jogador confirmando sua presença, prints de conversas e comprovantes de pagamento.
A defesa, porém, alega que o apresentador não tinha conhecimento do evento. Neto chegou a requerer um "pedido contraposto", solicitando uma indenização por uso de imagem indevido, mas foi julgado improcedente.