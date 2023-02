CRB consegue liminar para ter torcida em jogo contra o Náutico; FPF alega equívoco na decisão

A- A+

O CRB conseguiu nesta quinta (2) uma liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que permite a presença de torcedores alagoanos no duelo diante do Náutico, sábado (4), nos Aflitos, pela Copa do Nordeste. A decisão vem após o Governo do Estado, junto com a Secretaria de Defesa Social (SDS) e Federação Pernambucana de Futebol (FPF), definir que o clássicos locais e as partidas em Pernambuco na Copa do Nordeste só teriam no estádio as torcidas dos clubes mandantes. A FPF, no entanto, alega que a decisão deve ser revogada.

“O presidente do STJD despachou uma ação em que o CRB se baseou em um equívoco, dizendo que a Federação proibiu a venda de ingresso. Por isso, ele concedeu a liminar Ocorre que a decisão não é nossa, mas sim pública, do Governo do Estado. Vamos simplesmente informar que não fomos nós que proibimos a venda. Quando eles perceberem isso, devem cassar a decisão”, declarou Evandro.

A imposição da torcida única já foi adotada em Pernambuco no ano passado. Em abril de 2022, o Santa Cruz chegou a pedir à FPF a presença da torcida em um clássico contra o Náutico, mas não foi acatado.

"Essas medidas visam permitir a atuação dos órgãos de segurança pública na identificação dessas pessoas que utilizam o artifício de se passar por torcedores para cometer crimes. Não vamos ter pessoas utilizando nomes de clubes de futebol para fazer embates nas vias públicas", defendeu o secretário executivo de Defesa Social, Alexandre Alves.

