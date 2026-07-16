CRB x Náutico: confira escalações e onde assistir

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Há sete jogos sem vencer e vivendo um período conturbado também fora de campo, o Náutico visita o CRB, no Rei Pelé, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, torcendo para não ficar ainda mais próximo da zona de rebaixamento. O Timbu está em 13º, com 21 pontos. O Galo é o 15º, com 20.

Escalação

Como esperado, Dodô está fora do jogo. O atleta ficou fora de um treinamento na semana passada, em meio a um imbróglio envolvendo uma negociação contratual com o Náutico, que exerceu junto ao Coimbra o poder de compra do meia. O técnico Hélio dos Anjos não escondeu a insatisfação com a postura do jogador.

“Dodô abandonou o clube. Não teve problemas de saúde. Eu não trabalho com mentiras. Eles (empresários do atleta) acharam que iam tirar Dodô na ‘mão leve’, mas quando foram orientados pelo departamento jurídico, aí fizeram ele voltar ao treino e soltar uma nota dizendo que estava doente. Ele não esteve doente em momento algum. Aí você acha que eu vou levar Dodô para Maceió (para o jogo contra o CRB)?”, criticou o técnico.

Em compensação, a partida pode marcar a estreia de um antigo ídolo do clube. "Sabe o que eu falei para Jean Carlos? 'Você só vai para o jogo se estiver bem, com a cabeça'. Não quero correr o risco com um jogador valioso taticamente. Jean está indo (ao duelo) porque treinou e me procurou dizendo que está bem, está alegre", declarou.

O zagueiro Betão segue fora da equipe. Hélio comentou que o atleta foi liberado por alguns dias do trabalho por conta de um problema de saúde com o pai e perdeu alguns treinamentos. Com isso, o Náutico deve seguir com a zaga tendo Wanderson e Gustavo Henrique.

O lateral-direito Arnaldo se recuperou de uma lesão na coxa e foi relacionado para o confronto, mas não deve começar o jogo entre os titulares. Ainda em recuperação de problemas musculares, Paulo Sérgio segue fora do time. O Náutico anunciou recentemente as dispensas do goleiro Arthur, do volante Ramon Carvalho, do meia Felipe Cardoso e do atacante Felipe Saraiva.

Ficha técnica

CRB

Vitor Caetano; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat; De Lucca, Pedro Castro e Crystopher; Thiaguinho, Mikael e Dadá Belmonte. Técnico: Fábio Matias.

Náutico

Muriel; Matheus Ribeiro, Gustavo Henrique, Wanderson e Igor Fernandes; Leonai, Luiz Felipe e Wenderson; Júnior Todinho, Victor Andrade e Derek. Técnicos: Guilherme dos Anjos e Hélio dos Anjos

Local: Rei Pelé (Maceió/AL)

Horário: 20h

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR). Assistentes: João Fabio Machado Brischiliari e Heitor Alex Eurich (PR)

Transmissão: XSports, SportyNet, ESPN, Disney +

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