Futebol CRB x Sport: CBF agenda jogo atrasado da 1ª rodada da Série B; veja data Duelo aconteceria em abril, mas foi adiado por conta das finais do Pernambucano e do Nordestão

Depois de agendar o confronto do Sport com o Vila Nova, atrasado pela 2ª rodada da Série B, para o próximo domingo (18), às 18h, na Ilha do Retiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta terça-feira (13), a data do duelo entre o Leão e o CRB: 05 de julho, às 19h, no Rei Pelé. A modificação foi publicada no site da entidade.

Válido pela 1ª rodada da Segundona, o encontro entre alagoanos e pernambucanos estava previsto para acontecer em abril. Contudo, com o Sport disputando as finais do Pernambucano e da Copa do Nordeste, o jogo teve que ser adiado.

