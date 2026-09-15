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Série B CRB x Sport: veja onde assistir e escalações do duelo pela Série B Confronto de 'seis pontos' pode deixar o Rubro-negro perto do G-6, em caso de resultado positivo

O Sport iniciou a 28ª rodada a apenas dois pontos do G-6 da Série B. Agora, no entanto, chega ao compromisso diante do CRB, na noite desta terça-feira (15), às 21h, no Rei Pelé, cinco pontos atrás do Atlético-GO, equipe que abre a zona de playoffs e goleou o Criciúma na abertura da rodada. A partida contra o Galo da Pajuçara é um encontro direto na briga pelo acesso.

Enquanto o Rubro-negro é apenas o nono colocado, com 41 pontos, os alagoanos estão uma posição acima, com 42 pontos conquistados. Na última rodada, o Sport venceu a lanterna Ponte Preta, no jogo que marcou a estreia de Mariano Soso, por 2x0. Já o CRB sofreu um doloroso revés, por 3x0, para o Operário-PR.

Para a partida na capital alagoana, o torcedor do Sport poderá ver uma série de novidades na lista de relacionados. Últimos jogadores anunciados pelo clube, o lateral-esquerdo Raí Lopes e os atacantes Kervin Andrade e Neto Pessoa estão regularizados e à disposição de Mariano Soso.

Kervin, por sinal, só poderia estrear daqui a três rodadas, por conta de uma punição sofrida no futebol israelense. Contudo, nesta segunda-feira (14), a diretoria rubro-negra informou que a sanção disciplinar foi convertida em medida de interesse social por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e o clube vai efetuar o pagamento de R$ 45 mil para ter o jogador disponível já a partir desta terça.

Dos jogadores que já estavam no elenco, Mariano Soso tem uma dúvida e uma ausência para o compromisso no Rei Pelé. A incógnita gira sobre o retorno do lateral-direito Claudinho. Segundo atualizações do departamento médico do clube, o atleta está recuperado de um edema ósseo no joelho esquerdo e deu início à transição física no domingo (13). Mesmo que seja relacionado, a tendência é que o jogador comece a partida na reserva.

O desfalque, por outro lado, é o meia Juan Alano. No início da partida com a Ponte Preta, o camisa 8 sofreu uma lesão grau 1 no bíceps femoral da coxa direita e foi substituído por Carlos de Pena. Alano só deve voltar aos trabalhos na próxima semana.

Ficha técnica

CRB

Vitor Caetano; Kevin, Bressan, Lyncon e Reverson; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Fábio Matias.

Sport

Thiago Couto; Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto, Kayky e Edson Lucas; Zé Gabriel, Biel, Diego Hernández e Carlos de Pena (Clayson); Chrystian Barletta e Perotti. Técnico: Mariano Soso.

Local: Rei Pelé (Maceió/AL)

Horário: 21h

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: ESPN/Disney+, GOAT e X Sports.

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