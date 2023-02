A- A+

Futebol Italiano Cremonese vence Roma e consegue sua 1ª vitória no Italiano Esse triunfo encerrou jejum de quase 27 anos sem vencer na Série A

A Cremonese, que começou o jogo como lanterna do Campeonato Italiano, conseguiu sua primeira vitória na competição ao vencer nesta terça-feira (28) a Roma por 2x1, pela 24ª rodada.

O time de Cremona abriu o placar com Frank Tsadjout (17') e conseguiu se segurar até a metade do segundo tempo se mantendo compacto na defesa.

O técnico português José Mourinho fez quatro mudanças de uma só vez pouco depois do intervalo para deixar a Roma mais ofensiva, com as entradas de Tammy Abraham, El Shaarawy, Ola Solbakken e Nemanja Matic.

Até que os 'giallorossi' chegaram ao empate com Leonardo Spinazzola (71'), que aproveitou desatenção da defesa e bateu rasteiro para marcar.

Mas quando a Roma parecia favorita para ficar com os três pontos, um erro na saída de bola do goleiro Rui Patrício derivou em um pênalti que Daniel Ciofani não desperdiçou (83').

Com a derrota, a sexta nesta temporada na Serie A, a Roma fica um ponto atrás da rival Lazio (4ª), que agora fecha a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

Já a Cremonese, que ainda não tinha vencido nas 23 rodadas anteriores, sobe para a 19ª posição na tabela e fica a oito pontos de sair da zona de rebaixamento.

A 24ª rodada do Campeonato Italiano termina com a disputa do clássico de Turim entre Juventus (8ª) e Torino (9º).

