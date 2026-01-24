A- A+

futebol Crespo admite insatisfação com má fase no São Paulo: 'Pior momento da história' Técnico do time alega que mudanças no departamento médico, na diretoria na presidência do clube afetaram a gestão do São Paulo

Momentos antes do clássico com o Palmeiras deste sábado (24) pela 5ª rodada do Paulistão, o técnico Hernán Crespo conversou com jornalistas e voltou a tocar numa pauta recorrente no Morumbi: a atual fase do clube, com crises políticas e no futebol. Para o treinador argentino, o São Paulo está no ‘pior momento da história’.

"A gente chegou aqui sete meses atrás. O presidente não está. Júlio Casares não está. Muricy não está. Belmonte não está", declarou o técnico são-paulino em tom de insatisfação.

Além dos citados, ele também mencionou outros nomes e cargos que faziam parte da gestão em 2025, mas que também não estão mais presentes no time tricolor.

"Mudou tudo. Departamento médico, diretoria, presidente..." e deu uma risada de deboche em seguida. "Talvez vá chegar outras pessoas. Presidente novo. Com calma, e tentar ajudar onde a gente puder ajudar. É difícil, difícil demais. Talvez estamos falando do pior momento da história do São Paulo", admitiu Crespo.

O argentino disse por diversas vezes que tem tentado blindar seus jogadores do ambiente conturbado que se instalou. Mas, segundo ele, separar as coisas não é algo tão simples de se fazer. Em campo, os resultados positivos também não estão vindo e a pressão está grande por todos os lados.

"O time é um corpo estranho a tudo isso? Não. É normal. A gente precisa de estabilidade, um pouco de estabilidade", pediu Crespo "A ideia é colocar, neste momento serenidade e tentar colocar o São Paulo Futebol Clube no centro do projeto. Como? Com serenidade, tentar fazer as coisas bem. Tentar desenvolver os moleques de Cotia, esperar reforços... São Paulo precisa de tempo. A gente tenta fazer o melhor possível dentro do limite de tudo aquilo que eu falei que está acontecendo", finalizou o técnico do São Paulo.

Antes de enfrentar o Palmeiras neste sábado, o São Paulo é o 14º colocado do Paulistão, um degrau acima à zona da degola. Ocupa a 14ª posição com 4 pontos, enquanto o rival alviverde é o 3º colocado com 9 pontos.



