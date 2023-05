A- A+

Futebol Cria do Náutico, Erick cala Ilha, provoca rubro-negros, mas elogia Juba Camisa 11 do Ceará foi o responsável pela cobrança de pênalti que deu tricampeonato da Copa do Nordeste ao Vozão

Quis o destino que um recifense fosse o responsável por impor o vice-campeonato da Copa do Nordeste ao Sport. Mais que isso, um jogador revelado em um dos principais rivais do clube da Praça da Bandeira. Aos 25 anos, cria do Náutico, Erick foi o autor do último gol do Ceará nas cobranças de pênaltis que deixou os mais de 26 mil leoninos em silêncio na Ilha do Retiro. Como forma de provocação, o atacante ainda tirou a camisa e foi celebrar em frente aos rubro-negros.

Revelado pelo Náutico em 2016, o atacante tem três gols sobre o Sport. Dois jogando pelo Timbu e um pelo Vitória. Além disso, com o título do Nordestão, chegou a duas conquistas sobre o arquirrival. Em 2021, celebrou o Pernambucano. Curiosamente, também nos pênaltis, mas nos Aflitos.

"Muito feliz de ser campeão na sua cidade. Não tem sensação melhor. Meu segundo título sobre o Sport, o filme se repetiu. Foram soltar fogos no CT contra o Náutico, perderam. Agora foram soltar lá no Retrô, também perderam. Estou muito feliz, parabéns ao grupo pelo título. Agora é comemorar, para depois descansar e voltar para a Capital (Fortaleza), sabendo que tem uma Série B muito difícil. Nosso principal objetivo é o acesso", declarou à Folha de Pernambuco.

Fazendo coro à declaração do presidente João Paulo Silva, que afirmou que o Nordeste tem dono, Erick fez questão de elogiar um atleta do Sport. Na visão do atacante, Luciano Juba é destaque do futebol regional. "É verdade, somos os campeões. Mas sabemos que ia ser um jogo difícil, o Sport tem muita qualidade, tem um dos melhores jogadores do Nordeste, que é o Juba, vem jogando muito, fez gol. Mas trabalhamos muito, buscamos muito esse título e deu tudo certo", relatou.

Provocações

Após o jogo, atacante do clube cearense fez questão de atiçar a torcida leonina. No intuito de atrapalhar o sono dos atletas do Vozão na véspera da decisão, os torcedores do Sport soltaram fogos em local errado durante a madrugada. Em live feita durante a comemoração do título, no gramado da Ilha, o camisa 11 provocou os rubro-negros, ao lado do também ex-Náutico Jean Carlos. "Tudo normal no Recife. Vão soltar fogos de novo. Eu não durmo 2h, não. Durmo 3h, 4h da manhã. Foram muito cedo", brincou o jogador.

Ainda durante a transmissão feita para seus seguidores, Erick ainda alfinetou um ex-jogador do Sport. Na conquista sobre o Ceará, em 2014, Neto Baiano viralizou ao fazer a dança do "frescando", no Castelão. Como forma de dar o troco, o atleta do Vozão cantou e reproduziu o movimento após a conquista do tricampeonato.

