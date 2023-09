A- A+

Futebol Criança com camisa de Vinícius Júnior é alvo de injúria racial de torcedores do Atlético de Madrid Jovem de apenas oito anos chegou a ser ameaçada de morte por membros de uma organizada do rival do Real Madrid

Uma criança de oito anos sofreu injúrias raciais de torcedores do Atlético de Madrid por usar uma camisa de Vinícius Júnior, do Real Madrid, durante o clássico entre as equipes, no último domingo (24), no Metropolitano, pelo Campeonato Espanhol. A tia da jovem disse que o grupo chegou a fazer ameaças de morte.

"Sou Atlético desde que nasci. Começaram a cantar 'Vikingo não', 'macaco', 'preta de m****'. Não sabia que era com a gente, jamais imaginaria que era por causa da menina. Até que um cara se aproximou, me deu uns golpes no braço e disse: 'Sai daqui ou vamos matar essa criança de merda'. Uma barbaridade, os insultos e tudo mais. Aí você olha e vê muita gente, uma multidão apontando para a garota, a insultando e xingando", em entrevista à cadeia de rádio espanhola "SER".

"Estava com um ataque de ansiedade terrível. A tirei de lá o mais rápido possível enquanto tapava o escudo e a camisa. Na primeira noite (depois do jogo), acordou várias vezes pensando que estavam atrás dela. Tinha muitos pesadelos. Não sabe por que aconteceu aquilo tudo e me pediu para não levá-la mais de volta a um estádio", completou. A tia apresentou queixa na polícia espanhola, que está investigando o caso.

