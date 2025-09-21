Dom, 21 de Setembro

INCLUSÃO

Crianças atípicas participam de ação social em barcos da Refeno no Recife

Primeira iniciativa social da regata levou 22 crianças para passeio náutico e atividades de inclusão no Cabanga Iate Clube

Neste ano, a Refeno conta com 100 barcos confirmados e 12 pré-inscritosNeste ano, a Refeno conta com 100 barcos confirmados e 12 pré-inscritos - Fotos: André Rick/Cabanga

A 36ª edição da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno) começou com um gesto de acolhimento neste domingo (21).

Antes da largada oficial, marcada para o próximo sábado (27), o Cabanga Iate Clube recebeu 22 crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down e outras condições para uma manhã de inclusão a bordo de barcos que disputarão a prova.

A programação teve café da manhã, passeio de barco até o Marco Zero do Recife e entrega de brinquedos lúdicos.

A atividade envolveu comandantes e tripulantes de várias embarcações, como Carla Lopes, do Pura Vida (barco 100% feminino); Fernanda Mondadori, do dinamarquês Odara; Rogério da Fonte, do Mina; além de representantes dos barcos internacionais Intrepid (Raul Revora e Paula Rautenstrauch, da Argentina), Shamannes (Frank Roberts e Qamar Schuyler, da Austrália) e Saba (Rogerio Nickel).

"Um projeto como esse tem várias camadas. Meus filhos amaram, ficaram encantados com o contato com o barco, que a gente só vê nos filmes. É uma iniciativa extremamente importante, pois são novos conhecimentos, em um ambiente completamente diferente, em contato com a natureza. Junto com outras crianças neuroatípicas dividindo o mesmo espaço", destacou Neuza Carla, mãe de duas crianças atípicas.

"As crianças gostaram muito. Elas voltam transformadas desse passeio. Para melhor", afirmou Karine Dutra, fonoaudióloga e mãe de uma criança atípica.

Presente na ação, o Diretor de Vela Oceânica do Cabanga e da Refeno, Walter Neukranz, enfatizou que são ações como essa que fazem a Refeno ser muito mais do que uma regata.

"É muito gratificante elaborar esse projeto de valorização e inclusão, promovendo essa interação com a natureza em um ambiente novo para as crianças e também para os pais", disse Walter Neukranz.

A ação, do Instituto Cabanga de Responsabilidade Social, Cabanga e Refeno, foi acompanhada por profissionais de saúde, como a fonoaudióloga Ana Catarina, a terapeuta ocupacional Andrea Oliveira e a psicóloga Débora Carvalho.

A Regata

Neste ano, a Refeno conta com 100 barcos confirmados e 12 pré-inscritos. São veleiros de 16 estados do Brasil e mais quatro países estrangeiros.

São três argentinos: San Salvador, Huyara e Intrepid. Da Espanha, o Aliena está na disputa. Também da Europa, tem o Odara (Dinamarca).

E da Oceania, o Shamaness estreia representando a Austrália. A partida das 300 milhas (560 km) até o Arquipélago será no dia 27 de setembro, direto do Marco Zero do Recife.

Com informações da assessoria de imprensa

