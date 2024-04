A- A+

INCLUSÃO Crianças autistas irão assistir a partida entre Sport e Vila Nova na Arena de Pernambuco A ação visa promover inclusão por meio do esporte; cinco institutos irão vivenciar a experiência

Visando promover entretenimento e inclusão através do esporte, a Arena de Pernambuco, em parceria com cinco institutos dedicados ao autismo, irá levar crianças para assistir o confronto entre Sport e Vila Nova nesta sexta-feira (26), às 19h, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Para proporcionar uma experiência única, serão disponibilizados camarotes para os institutos, equipados com brinquedos sensoriais especialmente selecionados para garantir o conforto das crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Na Arena de Pernambuco, além de simplesmente oferecer entretenimento, estamos construindo pontes para a inclusão. Nossa ação durante o jogo entre Sport e Vila Nova é um passo concreto em direção a uma sociedade mais consciente. Juntos, estamos promovendo não apenas um jogo, mas uma experiência de inclusão e sensibilização, reforçando nosso compromisso com a causa do Transtorno do Espectro Autista”, afirmou Marcos Nunes, diretor da Arena de Pernambuco.

Na última quarta-feira (24), a Arena de Pernambuco, em parceria com o Instituto do Autismo, promoveu uma ação com crianças para tornar o espaço mais inclusivo e acessível.

As participantes foram convidadas para pintar uma vaga exclusiva para pessoas com TEA, no estacionamento do subsolo 2 da Arena de Pernambuco.

Vagas para pessoas com TEA foram pintadas no estacionamento da Arena de Pernambuco. Foto: Divulgação/Jorge Fontes

“Importante iniciativa de integração e acolhimento que a Arena Pernambuco vem promovendo nos últimos dias com relação ao Espectro Autista só reforça o compromisso do Governo de Pernambuco na inclusão das pessoas”, comenta o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.





