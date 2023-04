A- A+

Cidadania Crianças e adolescentes de oficinas esportivas do Ipojuca se destacam e entram para time de basquete Projeto atende aproximadamente 400 crianças e adolescentes do município

Três jovens que integram as oficinas do Projeto Esporte Em Tempo de Inclusão foram convidados para treinar nas categorias de base do time de basquete do Sport Clube do Recife. Wagner Gabriel, Guilherme Barbosa e Vitória Maria da Silva treinam no Recife e terão a oportunidade de conquistar bolsas de estudos e se desenvolver profissionalmente no esporte.

"Eu nunca esperava que um dia eu viesse parar aqui (no Sport) e eu farei de tudo, o máximo, para através dessa oportunidade, mudar a minha vida e a vida da minha mãe", disse a atleta Vitória Maria da Silva.

Atualmente, o projeto Esporte em Tempo de Inclusão do Ipojuca atende a aproximadamente 400 crianças e adolescentes. Além, dos dois núcleos criados na área rural do município, no último mês de fevereiro (os engenhos Cachoeira e Maranhão), o projeto possui núcleos em Porto de Galinhas, Maracaípe, Serrambi, Camela, Nossa Senhora do Ó e Ipojuca Centro.

Em cada localidade são desenvolvidas modalidades específicas, como: basquete, futsal, futebol de campo e beach soccer. Fora a prática esportiva, os alunos participam de rodas de diálogo, grupos de reunião com adolescentes e familiares e atendimento psicológico no contraturno da escola. Além da última expansão para a Zona Rural, o projeto nos locais ganhou o reforço da criação do Programa Família Parceria, que visa estimular a presença dos pais e responsáveis numa participação voluntária no acompanhamento das ações educacionais, fortalecendo o vínculo familiar e a proximidade entre os responsáveis pelos alunos e os educadores.

É muito legal ver esse processo que a Assistência Social, por meio oficinas de esportes, faz com essas crianças e adolescentes. Eles podem se desenvolver e abrir um futuro de muito sucesso nas escolhas de vida”, destacou a secretária de Assistência Social do Ipojuca, Anne Banja.

