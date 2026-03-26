Criciúma garante permanência de Eduardo Baptista, alvo do Sport: "Focado no projeto"

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Ainda não será desta vez que o técnico Eduardo Baptista retornará ao Sport. Ao menos, é o que garante o Criciúma. Plano A da diretoria para ocupar o lugar de Roger Silva, o treinador recusou a investida rubro-negra para tocar o projeto à frente da equipe catarinense. A informação foi confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao Tigre, na tarde desta quinta-feira (26).

O Sport se mostrou disposto a pagar a multa de Eduardo Baptista - por volta de R$ 460 mil - e procurou o Criciúma na última segunda-feira (23), no dia da demissão de Roger. O treinador do Carvoeiro, no entanto, rechaçou a possibilidade de saída garantindo "estar focado no projeto" da equipe. Ele tem contrato até o fim de 2027.

Identificado com o Sport, Eduardo Baptista iniciou a carreira como treinador no clube. Entre 2014 e 2015 foram 120 jogos à frente do Rubro-negro. Posteriormente, após passagens por times como Fluminense, Palmeiras, Athletico-PR, Ponte Preta e Coritiba, retornou ao Leão em 2018. Desta vez, porém, sua passagem durou apenas oito partidas.



Sem Eduardo Baptista, a diretoria do Sport volta à estaca zero na busca por um novo técnico. O nome de Cláudio Tencati, atualmente no Botafogo-SP, é visto com bons olhos pela cúpula de futebol, mas, assim como Eduardo, o treinador tem multa rescisória.

Em meio à indefinição do próximo comandante, o Sport volta a entrar em campo no domingo (29), mais uma vez pela Copa do Nordeste. Na ocasião, o Leão vai até Natal, onde encara o ABC, às 17h, no Frasqueirão. A expectativa é que o interino Márcio Goiano dirija a equipe novamente.

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